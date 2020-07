Marban – Magna Moralia

Marban es una banda procedente de Getxo formada por Guillermo Marban (voz, guitarra, piano, compositor y letrista), Álvaro Martínez (sintetizador, percusión, violín y coros), Javier Heppe (batería), Alex Briegas (guitarra) y Estanis Arena (bajo). De ellos ya te hemos hablado varias veces en Muzikalia, la última hace 3 años en nuestra sección 7 Minutos al Día. El proyecto arranca con Guillermo en solitario, en 2015, publicando su primer disco Balada del Poeta Muerto con la ayuda de Iñigo Escauriaza y Antonio Garamendi. Posteriormente se unen Álvaro y Javier, cambiando el nombre a Marban. Como trío lanzan en 2016 el disco Alquitrán, y después se incorporan a la banda Estanis y Alex, siendo esa la formación de la banda desde entonces. En 2017 publicaron el EP Leviatán, grabado, mezclado y producido por Antonio Garamendi y Saúl Santolaria en los estudios Sweet Saul Music (Larrabasterra).

En estos años Marban han tocado en festivales como el Cooltural Fest celebrado en Almería, donde ganaron el primer premio en el concurso de bandas, y en algunas de las salas con más prestigio de Bizkaia, como el Kafe Antzokia de Bilbao, Palacio Euskalduna, Fever (Santana 27), o la Sala Azkena. También ha tenido la oportunidad de tocar en Madrid (en salas como la Sala El Sol), Tudela o Irún, y han compartido cartel con grupos como Izal, Iván Ferreiro, la MODA, Sidonie, Rufus T Firefly, Varry Brava, McEnroe, Guadalupe Plata, Carlos Sadness o Viva Suecia, entre muchos otros. Por otro lado, han sido también finalistas de otros muchos concursos como los del Festival Gigante, Ebrovisión, Gure Bazterrak, Maketa Lehiaketa, etc. En 2018 Marban fueron seleccionados para formar parte del programa Heineken Volume UP, un proyecto de Heineken, Last Tour y Bime cuyo objetivo principal consiste en dar oportunidades a los talentos emergentes de la región con la intención de encaminar su trayectoria profesional.

Para culminar su transición desde la canción de autor a la energía de una banda al completo, Marban publicaron hace unos meses su último trabajo hasta la fecha, un EP autoproducido llamado Magna Moralia. Un EP de cuatro canciones: las tres primeras de un pop más urgente y rítmico, con reminiscencias de los 80 – esa guitarra que suena a Johnny Marr, esos toques de sintetizador – y la cuarta, “El lamento del desgarro”, más elaborada y variada en cuanto a ritmos, texturas y melodías. Las letras tienen también su interés, conformando una propuesta que evoluciona a cada disco, sabe moverse en distintos terrenos estilísticos y se va consolidando como una gran banda a la que quizás solo le falte un LP importante para explotar del todo.

Puedes escuchar Magna Moralia, lo último de Marban, en Spotify.