María Rodés – Lo Que Me Pasa (Elefant Records)

María Rodés vuelve tres años después de Fuimos Los Dos (2022) y de prestar sus canciones a la banda sonora de También Esto Pasará, última película de María Ripoll. Su octavo álbum se erige sobre un contraste fundamental: la historia de Lidia de Cadaqués, una mujer real que padeció erotomanía, eje temático de un disco que explora la obsesión romántica como territorio donde el amor se confunde con la fe y la entrega roza la condena.

Lo que me pasa llega plagado de colaboraciones y con un sonido más ecléctico y actual que de costumbre, navegando entre lo íntimo y lo conceptual, entre la tradición emocional de la canción popular y una libertad formal que desborda cualquier etiqueta previa de su trayectoria. Un trabajo con una temática densa y compleja, pero abordada desde un tratamiento sorprendentemente pop y contemporáneo, con Rodés abrazando una libertad estilística que la lleva a transitar sin complejos por la rumba, el flamenco, el reguetón, la bachata, el synthpop y la bossa nova.

Junto a la guitarra de Isabelle Laudenbach, el chelo de Marta Roma, las programaciones de ZABALA y los sintetizadores de BRONQUIO y Simon Smith, la artista catalana convoca a una constelación de voces para acompañarla en piezas como “Hechizo” —con Delafé— donde convierte el deseo en declaración mística; “El parque”, junto a La Bien Querida, con la que transforma una historia silenciada en acto de justicia poética; o “Te amé”, con Soleá Morente y Nieves Lázaro, elevando la obsesión romántica a rezo coral. Sin olvidar la inocencia luminosa de “Primera vez”, la épica contenida de “Monte Perdido” —junto a Idiope—, pasando por el desgarro confesional de “Lo que me pasa”, el desencanto de “Chico bueno” o la fijación irreal de “Pienso en ti”, junto a Paco Pecado.

Un grandísimo álbum con el que dar luz y dignidad a esas mujeres históricamente estigmatizadas por amar demasiado.

Escucha María Rodés – Lo Que Me Pasa