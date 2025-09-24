Maria Rodés invita a La Bien Querida a ‘El Parque’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Maria Rodés regresa con un nuevo proyecto en el que se une a La Bien Querida para dar vida a “El Parque”, una pieza de electropop tan intensa, como delicada. Un espacio de reivindicación y en un espejo emocional cargado de matices.

Ambas le aportan una fuerza coral al relato de la amante engañada: un personaje tantas veces estigmatizado que aquí reclama su derecho a expresar deseo, dolor y esperanza. El escenario cotidiano del parque —con sus niños, familias y la aparente normalidad— se convierte en telón de fondo de una revelación íntima y subversiva: la existencia de una vida nueva nacida de un secreto.

La producción electrónica, luminosa y bailable, envuelve esa confesión en un aura vibrante, transformando lo personal en un acto de justicia poética. Con “El Parque”, Rodés y La Bien Querida alumbran una historia silenciada y demuestran el poder de la música como vehículo de verdad y emoción compartida.

Escucha ‘El Parque’ de María Rodés ft. La Bien Querida

Próximos conciertos de María Rodés

Sábado, 18 de octubre de 2025

Ciclo ELLASH

Sala Municipal d’Abrera

Hora: 19:30

ABRERA (BARCELONA)

Entradas anticipadas / Más info