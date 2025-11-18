María Rodés se une a Soleá Morente y Nieves Lázaro
“Te Amé” es el último adelanto de Lo que me pasa, el disco en el que Maria Rodés explora la frontera entre la obsesión romántica y la fe, ese lugar donde el amor puede iluminar y destruir a la vez.
En esta canción, inspirada libremente en el pasaje bíblico de las negaciones de Pedro, el enamoramiento se convierte en una plegaria íntima: una mujer que ama incluso cuando duele, que sostiene su devoción aunque pese como una cruz, y que encarna ese acto de fe que históricamente ha exigido a tantas mujeres entregarse sin medida.
Junto a Soleá Morente y Nieves Lázaro, Rodés construye un rezo coral donde lo sagrado y lo carnal dialogan mediante voces que se entrelazan en una sororidad sonora. La producción de Joel Condal, apoyada en una electrónica teñida de dancehall, abre la canción a un terreno más expansivo y terrenal, marcando un punto de inflexión en el álbum: allí donde lo místico se carga de deseo y el afecto humano se vive como experiencia trascendente.
“Te Amé” emerge como plegaria por quienes aman demasiado y una defensa serena de ese amor que aún se atreve a sentirlo todo.