María Rodés se une a Soleá Morente y Nieves Lázaro

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

“Te Amé” es el último adelanto de Lo que me pasa, el disco en el que Maria Rodés explora la frontera entre la obsesión romántica y la fe, ese lugar donde el amor puede iluminar y destruir a la vez.

En esta canción, inspirada libremente en el pasaje bíblico de las negaciones de Pedro, el enamoramiento se convierte en una plegaria íntima: una mujer que ama incluso cuando duele, que sostiene su devoción aunque pese como una cruz, y que encarna ese acto de fe que históricamente ha exigido a tantas mujeres entregarse sin medida.

Junto a Soleá Morente y Nieves Lázaro, Rodés construye un rezo coral donde lo sagrado y lo carnal dialogan mediante voces que se entrelazan en una sororidad sonora. La producción de Joel Condal, apoyada en una electrónica teñida de dancehall, abre la canción a un terreno más expansivo y terrenal, marcando un punto de inflexión en el álbum: allí donde lo místico se carga de deseo y el afecto humano se vive como experiencia trascendente.

“Te Amé” emerge como plegaria por quienes aman demasiado y una defensa serena de ese amor que aún se atreve a sentirlo todo.

Escucha ‘Te Amé’ de María Rodés ft Soleá Morente & Nieves Lázaro