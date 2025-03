Miguel Rueda se presenta en solitario como Vallesecreto

Vallesecreto es el nombre con el que se presenta en solitario Miguel Rueda, cantante y compositor en Ballena además de haber sido bajista en proyectos como Fila India, Blue Meanies o Cecilia Ann. Su disco de debut salió hace unos días y se titula Japoneses Haciendo Flamenco. Se trata de un EP con cuatro canciones que no llegó a publicar en Ballena.

La música de Vallesecreto recuerda al rock alternativo de los últimos años del siglo pasado y los primeros del actual, con nombres como Dinosaur Jr., Wilco, The Shins, Los Planetas y Triángulo de Amor entre sus referencias. El título del disco parece hacer referencia a esa sensación de estar fuera de lugar, de no encajar o no pertenecer. Más o menos sobre esos mimbres se construye el concepto del disco, repasando las pasiones, manías y miedos del autor. Los protagonistas de las canciones son gente desubicada, consciente de sus imperfecciones, con dudas o con historias de amor tortuosas.

Vallesecreto debuta en solitario pero en buena compañía, ya que el disco incluye múltiples colaboraciones: la batería de Daniel Guzmán (La Cena) y Coki Giménez (Tarque, Fito y los Fitipaldis), los teclados de Raúl Bernal (Loquillo, Quique González) en «Miento Luego Existo», o el pedal steel de Francis Barba (The Oddballs) y el bajo de Jose Manuel Cárdenas (La Cena/Ballena) en «Salto de Vallas». Una canción, esta última, que cierra el EP sorprendiendo por su enfoque más intimista, su impactante letra y sus inquietantes silencios.

Un disco breve pero intenso que te invitamos a escuchar a continuación. Aquí tienes Japoneses Haciendo Flamenco, el debut en solitario de Miguel Rueda como Vallesecreto.