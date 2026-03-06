El trío bielorruso afincado en Los Angeles Molchat Doma (consulta nuestra entrevista) se ha convertido en un referente del post-punk y la darkwave, a pesar de las barreras del idioma y de su lugar de procedencia.

La banda, conocida por sus atmósferas frías y letras llenas de nostalgia publicaba su último disco Belaya Polosa (Sacred Bones 2024), hace un par de temporadas. Un testimonio de cambio en tiempos difíciles, una carta de amor al pulso digital de los 90 y una reinvención tecnicolor de sus sombríos himnos de la pista de baile.

El año pasado nos ofreció un reverso del mismo con remezclas de sus canciones a cargo de The Crystal Method & Future Funk Squad, Overseer, Juno Reactor, Marie Vaunt, The Bug e Ivan Dorn & op1van.

A la espera de nuevo material, Molchat Doma anuncian conciertos en Madrid, Barcelona y Benidorm que te detallamos a continuación.

Estas son las fechas de Molchat Doma

Miércoles 27 de mayo, Madrid, La Riviera – Entradas

Jueves 28 de mayo, Barcelona, Razzmatazz – Entradas

Por otro lado, Molchat Doma también encabezaran el Dark City Fest, que se celebrará en Benidorm los días 29 y 30 de mayo y donde también actuarán She Past Away, Front Line Assembly o Ana Curra.

Entradas a la venta en este enlace.