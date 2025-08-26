Molchat Doma remezclan su último disco en compañía

El trío bielorruso afincado en Los Angeles Molchat Doma (consulta nuestra entrevista) se ha convertido en un referente del post-punk y la darkwave, a pesar de las barreras del idioma y de su lugar de procedencia.

Hace algunos meses llegaba su último disco Belaya Polosa (Sacred Bones 2024), un testimonio de cambio en tiempos difíciles, una carta de amor al pulso digital de los 90 y una reinvención tecnicolor de sus sombríos himnos de la pista de baile.

La banda, conocida por sus atmósferas frías y letras llenas de nostalgia, ofrece ahora un reverso del mismo con remezclas de sus canciones a cargo de The Crystal Method & Future Funk Squad, Overseer, Juno Reactor, Marie Vaunt, The Bug e Ivan Dorn & op1van.

Del breakbeat, al hard techno, pasando por el dub industrial y el pop deconstruido, combinando el post-punk de Europa del Este con la electrónica global.

Estas son sus canciones:

1. Belaya Polosa (The Crystal Method x Future Funk Squad Dub Remix)

2. Belaya Polosa (The Crystal Method x Future Funk Squad Remix)

3. Ya Tak Ustal (Overseer Remix)

4. Son (Juno Reactor Remix)

5. Ne Vdvoem (Marie Vaunt Remix)

6. Ty Zhe Ne Znaesh (The Bug Dub Remix)

7. Ty Zhe Ne Znaesh (The Bug Remix)

8. III (Ivan Dorn x op1van Club Remix)

9. III (Ivan Dorn x op1van Remix)

Escucha ‘Belaya Polosa Remixes’ de Molchat Doma