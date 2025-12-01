Momentos Alhambra cierra con Kakkmaddafakka, María Arnal, Maestro Espada y más
En el marco del centenario de Cervezas Alhambra, el ciclo Momentos Alhambra continúa ampliando su propuesta musical con un cartel que reúne estilos y sensibilidades muy diversas.
Durante diciembre destacan nombres como Luis Fercán, MELIFLUO, Maruja, Alice Wonder, London Afrobeat Collective, Maestro Espada, María del Tango y Carlos Ares, mientras que en 2026 ya asoman artistas como Kakkmaddafakka, María Arnal, Germán Salto, Back to The Hills y Cocco Lexa.
El ciclo se consolida así como un recorrido sonoro que celebra la autenticidad y la emoción compartida, con espacios para el folk íntimo, el pop vanguardista, la experimentación, la fusión y el afrobeat más enérgico.
Jueves 4 – Carla Delgado – Espacio SOLO CSV – Madrid
Viernes 5 – Luis Fercán (formato acústico) – A Cofradía, Taberna Cultural – Vilanova de Arousa
Viernes 5 – Maruja – Sala Copérnico, Madrid
Viernes 5 – London Afrobeat Collective – Tempo Audiophile Club – Madrid
Sábado 6 – London Afrobeat Collective – Tempo Audiophile Club – Madrid
Sábado 6 – Alice Wonder – Island Club – Pontevedra
Miércoles 10 – Maestro Espada – Sala El Sol – Madrid
Viernes 19 – Carlos Ares – Granada 10 Teatro Musical – Granada
Viernes 19 – María del Tango – 16 Toneladas Rock Club – Valencia
Sábado 20 – MELIFLUO – Sala Copérnico – Madrid
2026
Enero
Sábado 10 – Germán Salto + Back to the Hills – Loco Club – Valencia
Febrero
Viernes 27 – María Arnal – Sala But – Madrid
Marzo
Jueves 5 – Kakkmaddafakka – Sala But – Madrid
Martes 17 – Cocco Lexa – Sala Malavida – A Coruña
Próximamente se anunciarán más conciertos de Momentos Alhambra 2026
