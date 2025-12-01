Lo último:
Maestro Espada
Noticia

Momentos Alhambra cierra con Kakkmaddafakka, María Arnal, Maestro Espada y más

Redacción MZK

En el marco del centenario de Cervezas Alhambra, el ciclo Momentos Alhambra continúa ampliando su propuesta musical con un cartel que reúne estilos y sensibilidades muy diversas.

Durante diciembre destacan nombres como Luis Fercán, MELIFLUO, Maruja, Alice Wonder, London Afrobeat Collective, Maestro Espada, María del Tango y Carlos Ares, mientras que en 2026 ya asoman artistas como Kakkmaddafakka, María Arnal, Germán Salto, Back to The Hills y Cocco Lexa.

El ciclo se consolida así como un recorrido sonoro que celebra la autenticidad y la emoción compartida, con espacios para el folk íntimo, el pop vanguardista, la experimentación, la fusión y el afrobeat más enérgico.

Jueves 4 – Carla Delgado – Espacio SOLO CSV – Madrid

Viernes 5 – Luis Fercán (formato acústico) – A Cofradía, Taberna Cultural – Vilanova de Arousa

Viernes 5 – Maruja – Sala Copérnico, Madrid

Viernes 5 – London Afrobeat Collective – Tempo Audiophile Club – Madrid

Sábado 6 – London Afrobeat Collective –  Tempo Audiophile Club – Madrid

Sábado 6 – Alice Wonder – Island Club – Pontevedra

Miércoles 10 – Maestro Espada – Sala El Sol – Madrid

Viernes 19 – Carlos Ares – Granada 10 Teatro Musical – Granada

Viernes 19 – María del Tango – 16 Toneladas Rock Club – Valencia

Sábado 20 – MELIFLUO – Sala Copérnico – Madrid

2026

Enero

Sábado 10 – Germán Salto + Back to the Hills – Loco Club – Valencia

Febrero

Viernes 27 – María Arnal – Sala But – Madrid

Marzo

Jueves 5 – Kakkmaddafakka – Sala But – Madrid

Martes 17 – Cocco Lexa – Sala Malavida – A Coruña

Próximamente se anunciarán más conciertos de Momentos Alhambra 2026

Toda la información en su web.

