Morcheeba vuelve al triphop en ‘Sounds of blue’

Morcheeba anuncian nuevo trabajo para la próxima primavera, Blackest Blue que será editado el día 14 de mayo.

Recordamos que la banda londinense liderada por Skye Edwards surgió bajo el influjo de Portishead, Massive Attack y Tricky, impulsores del triphop (recuerda nuestro especial aquí). Desde su debut en 1996 con Who Can You Trust? han editado nada menos que nueve álbumes, que coronarán con un décimo en pocos meses. Puedes reservarlo en este enlace.

Lo nuevo de Morcheeba viene anticipado por la canción “Sounds Of Blue”.

Las canciones que contendrá Blackest Blue son las siguientes:

1.Cut my heart out

2.Killed our love

3.Sounds of blue

4.Say it’s over

5.Sulphur soul

6.Oh oh yeah

7.Namaste

8.The moon

9.Falling skies

10.The edge of the world – feat Duke Garwood