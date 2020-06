MTV emitirá el concierto Global Goal: Unite for Our Future

MTV emitirá el miércoles 1 de julio a las 23:30h el Global Goal: Unite for Our Future, un concierto impulsado por la organización activista internacional Global Citizen junto a la Comisión Europea, que pretende resaltar el impacto desproporcionado que el COVID-19 está teniendo en los grupos más marginados de la sociedad, como las comunidades de color, las personas que viven en la pobreza extrema y otras muchas comunidades que se enfrentan a la discriminación cada día.

El especial podrá verse por televisión a través de MTV el miércoles 1 de julio a las 23:30h , así como en directo en el perfil de Facebook de MTV este sábado 27 de junio a las 20:00h. Organizado por Dwayne Johnson, el concierto contará con las actuaciones de Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber y Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher y Yemi Alade.

Además, también incluirá las apariciones de Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi , Salma Hayek Pinault y más.

La retransmisión virtual homenajeará a innovadores, científicos, sanitarios, activistas y organizaciones que trabajan para desarrollar y distribuir pruebas, tratamientos y vacunas para el COVID-19 para todas las personas y en todos los lugares en los que se necesitan.

La campaña Global Goal: Unite for our Future se lanzó el mes pasado bajo el patrocinio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La campaña, también apoyada por Bloomberg Philanthropies, la Fundación Bill y Melinda Gates y Wellcome Trust, se centra en abordar el impacto de la pandemia en los más vulnerables y busca reconstruir comunidades y economías con libertad y justicia para todo el mundo. Pidiendo a las personas que tomen medidas y pidiendo a los gobiernos, líderes y filántropos que se comprometan con una distribución justa de las herramientas y tratamientos para combatir el COVID-19, el Global Goal: Unite for our Future tiene como objetivo fortalecer los sistemas de salud para que ninguna persona se quede atrás en esta pandemia.

Para más información acerca de Global Citizen y la campaña para apoyar el desarrollo y la realización de pruebas, tratamientos y vacunas para el COVID-19, visita globalcitizen.org