Música a Voces en CondeDuque: Rocío Márquez, María Coma y Le Parody

Contemporánea Condeduque estrenará en febrero el ciclo Música a Voces, un recorrido que propone la escucha de algunas de las propuestas vocales más personales e innovadoras del panorama nacional. Le Parody, María Coma y Rocío Márquez son las tres artistas elegidas para dar vida a esta primera edición, nombres todos de reconocidas exploradoras de la voz como campo de experimentación y de la investigación sonora como vehículo para transitar por la vanguardia.

El 20 de febrero se estrena el programa con Le Parody, proyecto de Sole Rodríguez, que propondrá su particular universo de creación sonora donde los pedales, máquinas de efectos e instrumentos con poca presencia habitual cobran protagonismo. El 6 de marzo, María Coma cerrará en Madrid su gira de Vocal Roots, una propuesta de polifonía vocal que lleva desarrollando desde el año pasado junto a Maider Lasa y Elena Tarrats.

Para el final, la programación depara otro de los platos fuertes con el doblete de Rocío Márquez. La onubense presentará su aclamado Himno vertical los días 26 y 28 de marzo, acompañada por el guitarrista Pedro Rojas Ogáyar, en una cita que pondrá a prueba los límites de la ortodoxia flamenca en la búsqueda de nuevos lenguajes vocales y musicales.

