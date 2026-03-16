Muzikalia estrena diseño y actualiza su identidad visual

Hace poco celebrábamos los 25 años como revista, hoy Muzikalia se renueva con un cambio de diseño en el que prima la interconexión de contenidos.

Como veis, sin perder el habitual carrusel de contenidos destacados, el cambio más llamativo es la nueva estructura de la página de inicio, que abandona el flujo cronológico tradicional para articularse en bloques temáticos bien diferenciados. Cada bloque funciona como una revista dentro de la revista, con sus propias piezas destacadas en formato de galería horizontal y un botón de acceso a la sección completa.

El menú superior por secciones incorpora un desplegable que nos muestra las principales novedades de un vistazo. Esto permite al lector ir directamente a lo que más le interesa sin necesidad de desplazarse por una única ristra de contenidos mezclados. Además, incorporamos un potente buscador más visual y completo.

Hemos apostado por un rediseño funcional y editorial, más que por un golpe de efecto.

Aún estamos en beta y quizá algunas cosas no estén al 100%. Esperamos que te guste.