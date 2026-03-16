Muzikalia

Muzikalia estrena diseño y actualiza su identidad visual

Hace poco celebrábamos los 25 años como revista, hoy Muzikalia se renueva con un cambio de diseño en el que prima la interconexión de contenidos.

Como veis, sin perder el habitual carrusel de contenidos destacados, el cambio más llamativo es la nueva estructura de la página de inicio, que abandona el flujo cronológico tradicional para articularse en bloques temáticos bien diferenciados. Cada bloque funciona como una revista dentro de la revista, con sus propias piezas destacadas en formato de galería horizontal y un botón de acceso a la sección completa.

El menú superior por secciones incorpora un desplegable que nos muestra las principales novedades de un vistazo. Esto permite al lector ir directamente a lo que más le interesa sin necesidad de desplazarse por una única ristra de contenidos mezclados. Además, incorporamos un potente buscador más visual y completo.

Hemos apostado por un rediseño funcional y editorial, más que por un golpe de efecto.

Aún estamos en beta y quizá algunas cosas no estén al 100%. Esperamos que te guste.

26 de noviembre de 2015
Animal Collective estrenan nuevo disco en un aeropuerto
jean_michel_jarre_electronica_1_the_time_machine-portada
22 de noviembre de 2015
Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (Sony)
19 de marzo de 2015
Libros: Kim Gordon. La chica del grupo (Contra)
2 de febrero de 2015
M.I.A. Irreverencia mix
waterbaby
16 de marzo de 2026
waterbaby - Memory Of A Blade (Subpop)
Bernal
16 de marzo de 2026
Bernal: «No nos juntamos con ningún fin más allá de hacer canciones y disfrutar de nuestra compañía»
Pearl Jam
16 de marzo de 2026
Este no es otro libro de Pearl Jam de Marta Terrasa (Silex Ediciones)
Buzzcocks
16 de marzo de 2026
Buzzcocks (Sala Mon) Madrid
Phil Campbell
16 de marzo de 2026
Fallece Phil Campbell, el guitarrista más longevo de Motörhead
Glucifer
16 de marzo de 2026
Gluecifer presentarán Same Drug New High en cuatro conciertos en España
16 de marzo de 2026
Km. 0 nos presentan su nuevo álbum canción a canción
16 de marzo de 2026
Noel Gallagher, mejor compositor en los BRIT 2026 en 'Bienvenido a los 90'
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canciones de la semana
15 de marzo de 2026
Las canciones de la semana
admire
13 de marzo de 2026
Admire tiene nuevo single, 'Sefue'
Rufus T. Firefly
13 de marzo de 2026
Rufus T. Firefly ganan el XI Premio Ruido por ‘Todas las cosas buenas’
13 de marzo de 2026
Ocean Colour Scene llevarán su Moseley Shoals 30th Anniversary a cinco ciudades
13 de marzo de 2026
Emilia Pardo y Bazán avanzan una nueva canción de su próximo álbum
Vírgenes del Subterráneo foto
13 de marzo de 2026
Escucha el debut de Vírgenes del Subterráneo
shego
13 de marzo de 2026
shego abren nueva etapa con ‘amiamiga’
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