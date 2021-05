Najwa publicará su nuevo disco, ‘Ama’, el 4 de junio

Najwa se ha dado prisa para dar continuidad a Viene de Largo, un disco con el que la actriz y cantante daba un nuevo vuelco a su carrera dejando a un lado la electrónica oscura de Rat Race (2014) y la evolución de Bonzo (2016), para acercarse a los sonidos urbanos.

Poco después de su lanzamiento ya llegaron las canciones “Pam Pam” y “Mira como van” que ahora se completan con un disco nuevo en el que además, cuenta con una serie de invitados especiales.

El 4 de junio se publica Ama, que según explica “Es un proyecto que nace directamente del confinamiento. Por primera vez en mi carrera me encontré sin poder hacer un rodaje o entrar al estudio de grabación. Aislada, en la montaña, sola con un ipad“.

Según cuenta su hoja promocional:

Durante esta parada forzosa se despierta una mañana con una canción en la cabeza: “Muñequita Linda”. Su madre se la cantaba a modo de canción de cuna y se había quedado escondida en un rincón de su memoria. Otros fragmentos de estribillos olvidados de la infancia salen a la superficie. Poco a poco descubre el hilo que une estos títulos: su pertenencia a un género, el bolero latinoamericano, del que sabe muy poco. “Originalmente -dice la cantante, vasca por su madre y jordana por su padre- yo no tenía cultura de la música de los años 40 y 50 . En casa, con dos padres médicos, escuchábamos poca música. Y luego crecí en Bilbao, una ciudad que vivía al ritmo del nuevo rock británico“. Pero estas canciones se imponen con fuerza. “Estaba abrumada por la emoción”, admite.

A lo largo de las semanas, Najwa Nimri redescubre este repertorio y siente pasión por dos intérpretes que guiarán su enfoque, ya que está decidida a grabar estas canciones. El primero era cubano: Antonio Machín. Residente en España a finales de los años 30, se convirtió en una gran estrella de la radio, con sabores caribeños que acompañaría a varias generaciones de españoles hasta su muerte en 1977. El segundo es norteamericano, y sigue considerado como uno de los grandes crooners de la historia: Nat King Cole. En la década de los 50 publicó tres álbumes de música latina, donde la musicalidad de su fraseo hizo maravillas. Los graba fonéticamente ya que no hablaba español, pero el encanto de su acento era y sigue siendo irresistible.

“Lo que me encanta de Machín y Nat King Cole -explica Najwa –es la sencillez, no hay alardes de virtuosismo en sus voces. Esto es lo que me inspiró. Tanto para las voces como para el acompañamiento queríamos un enfoque modesto, discreto, casi neutral. Después de todo estas canciones no me pertenecen, son parte de la memoria colectiva. Solo soy una pasajera“. La emoción destilada por los diez temas de “Ama” se debe en gran parte a este tono de confidencia en voz baja, como en una canción de cuna.

La moldura electro, aterciopelada y sin estridencias, también favorece el minimalismo. “Y como son canciones de amor y desencanto quería formar parejas pidiendo a cantantes que me acompañaran“. ¿Una voz femenina no habría servido? “Claro que sí, lo tenía pensado -sonríe Najwa-, ¡pero las mujeres con las que contacté no respondieron!“. Israel Fernández, un prodigio del flamenco, le da la respuesta en “Solamente una Vez”, del mexicano Agustín Lara, atravesado por un impulso tribal. “Historia de un amor”, conocida por el público francés gracias a la versión de Dalida, se convierte en un cha cha cha marciano con Pablo Alborán de huesped.

Estas son las canciones de Ama

Muñequita linda

Solamente una vez (con Israel Fernández)

Esta tarde vi llover (con Rusowsky)

Perfidia

Piel canela

Historia de un amor (con Pablo Alborán)

Mira que eres linda

Reloj no marques las horas

Acércate más (con Álvaro Morte)

Las hojas muertas