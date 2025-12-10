No Sonamos Mal llega a Ávila con presentación y fiesta posterior

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras (compra aquí) salió a la luz hace un año y se ha convertido en uno de los lanzamientos más exitosos de la editorial Muzikalia.

Estamos ante un ensayo sociológico en riguroso presente que analiza los problemas a los que se enfrenta la juventud, que tomando a Carolina Durante y el 2018 como punto de partida, tiende un puente entre artistas como Cala Vento, Alcalá Norte, Cariño o Niña Polaca y referentes generacionales anteriores como Triángulo de Amor Bizarro, Viva Belgrado o Kokoshca. Una «ecografía colectiva» como lo define Nando Cruz en el prólogo.

Una obra (aquí su reseña) de Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terrazas, que continúa su firme camino alcanzando su tercera edición y siendo presentado en diferentes ciudades.

Este próximo viernes 12 de diciembre a las 19:30, lo presentaremos en Ávila, en la Librería Letras. Un evento especial que contará sus autores, una cata de vinos una posterior pinchada a las 00:00 h. en Comecocos Rock and Game Bar a cargo de L’Enfant Terrible DJ.

La prensa ha dicho de ‘No Sonamos Mal’

Segundo mejor libro musical nacional para la revista Mondosonoro

«Un libro armado en torno a los testimonios de 46 jóvenes nombres de nuestra música, destripa los que podemos considerar un fenómeno. Y lo hace extraordinariamente bien» (El Periódico de España)

«Una obra que con ambición y hemeroteca busca entender y explicarnos qué ha sucedido en los últimos años en nuestro país para que tengamos la suerte de estar atestiguando el florecimiento de tantas y tan buenas propuestas» (Dod Magazine)

La generación musical de Alcalá Norte y Carolina Durante se sincera: «Esto va más allá de petarlo» (El Confidencial).

«Es una crónica oral, pero no pura, está contextualizada por vosotros y ese es su principal valor» (Que parezca un accidente – Radio 3)

«Un libro que habla en presente y, aún más: habla de nosotros» (La Razón)

«Un entretenidísimo y estupendamente hilado relato coral» (ABC)

«El libro es enorme, hay muchísimas cosas dentro» (Hoy Empieza Todo – Radio 3)

«Generación Sísifo: ¿y si el único problema que tienen son ellos mismos?» (El Confidencial)

«La precariedad laboral, el reconocimiento del arte como trabajo, la conciliación personal o la brecha de género son las preocupaciones de una juventud que ha encontrado en la nueva escena indie de guitarras un altavoz» (La Barrera del So – Radio 4)

«Un amplio repaso a la nueva generación de bandas de aquí, que colocan a la guitarra en primer plano» (Julio Ruiz – Todos los discos son grandes)

«Un libro tan valiente como necesario, pues parece resumir la opinión de toda una nueva y aguerrida generación musical dispuesta a dejar su huella en el imaginario colectivo» (El Giradiscos)

«Un libro imprescindible, no hay otro igual para entender mejor toda esta escena» (Toxicosmos)

«Ágil hilo argumental entre lo periodístico-académico. Todo un acierto que no resta un ápice de validez ni frescura a tan socorrida ópera coral» (Ruta 66, edición papel)

Hazte con ‘No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras’ aquí



Comprar por 22,95 € (Gastos de envío incluidos)