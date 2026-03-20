No Sonamos Mal llega a su cuarta edición

No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras, de Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terrazas, sigue consolidándose como todo un fenómeno editorial al alcanzar su cuarta edición un año después de ver la luz.

Publicado por Muzikalia, el libro se articula a partir de conversaciones con más de 50 artistas, componiendo un retrato coral que captura, desde dentro, el pulso creativo y emocional de toda una generación. Más que un simple repaso musical, funciona como un ensayo sociológico con banda sonora.

La obra traza una crónica en presente que sitúa su punto de partida en Carolina Durante y el año 2018, para después conectar a nombres como Alcalá Norte, Cala Vento, Biznaga, VVV [Trippin’ You], Cariño, Mujeres o Niña Polaca con referentes previos como Triángulo de Amor Bizarro, Viva Belgrado o Kokoshca. A través de este tejido intergeneracional, el libro construye un relato oral que indaga en cómo las canciones de esta escena reflejan y procesan las inquietudes, tensiones y realidades de su tiempo.

Su cuarta edición partiendo de una editorial pequeña y autogestionada, es una pequeña recompensa que nos empuja a seguir ahondando y ampliando el foco de acción más allá de la propia revista.

La prensa ha dicho de ‘No Sonamos Mal’

Segundo mejor libro musical nacional para la revista Mondosonoro

«Un libro armado en torno a los testimonios de 46 jóvenes nombres de nuestra música, destripa los que podemos considerar un fenómeno. Y lo hace extraordinariamente bien» (El Periódico de España)

«Una obra que con ambición y hemeroteca busca entender y explicarnos qué ha sucedido en los últimos años en nuestro país para que tengamos la suerte de estar atestiguando el florecimiento de tantas y tan buenas propuestas» (Dod Magazine)

La generación musical de Alcalá Norte y Carolina Durante se sincera: «Esto va más allá de petarlo» (El Confidencial).

«Es una crónica oral, pero no pura, está contextualizada por vosotros y ese es su principal valor» (Que parezca un accidente – Radio 3)

«Un libro que habla en presente y, aún más: habla de nosotros» (La Razón)

«Un entretenidísimo y estupendamente hilado relato coral» (ABC)

«El libro es enorme, hay muchísimas cosas dentro» (Hoy Empieza Todo – Radio 3)

«Un libro que funciona como radiografía de la juventud del país, ahondando en los nuevos artistas que han surgido en el sector estos últimos años y que tienen que enfrentarse a la era de internet y las redes sociales» (eldiario.es)

«Generación Sísifo: ¿y si el único problema que tienen son ellos mismos?» (El Confidencial)

«La precariedad laboral, el reconocimiento del arte como trabajo, la conciliación personal o la brecha de género son las preocupaciones de una juventud que ha encontrado en la nueva escena indie de guitarras un altavoz» (La Barrera del So – Radio 4)

«Un amplio repaso a la nueva generación de bandas de aquí, que colocan a la guitarra en primer plano» (Julio Ruiz – Todos los discos son grandes)

«Un libro tan valiente como necesario, pues parece resumir la opinión de toda una nueva y aguerrida generación musical dispuesta a dejar su huella en el imaginario colectivo» (El Giradiscos)

«Un libro imprescindible, no hay otro igual para entender mejor toda esta escena» (Toxicosmos)

«Ágil hilo argumental entre lo periodístico-académico. Todo un acierto que no resta un ápice de validez ni frescura a tan socorrida ópera coral» (Ruta 66, edición papel)

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