Noel Gallagher’s High Flying Birds lanzan «Dead To The World», tercer avance de su cuarto álbum de estudio Council Skies, que se publicará el 2 de junio a través de Sour Mash Records.

La épica «Dead To The World» es «por cierto, mi canción favorita del álbum», dice Noel. “Tiene ambiente de cine negro. No se parece a nada que haya hecho antes. Es muy melancólico, pero eso me gusta. Soy Géminis, estoy tan pronto arriba como abajo, y el truco consiste en encontrarse en algún punto intermedio y convertir eso en música”.

El tema sigue a los sencillos recientes del álbum, «Pretty Boy» y «Easy Now«, así como a la remezcla de «Pretty Boy» por Robert Smith de The Cure, que ha llevado el tema a una nueva dimensión.

Además, el álbum está disponible para pre-pedido en varios formatos, incluyendo vinilo de peso pesado con un disco de imágenes LP adicional de 7 «y varios formatos digitales, incluyendo una versión de audio espacial Dolby Atmos. La edición limitada de lujo incluye una impresionante versión de sesión en vivo de «Live Forever» y un remix de Pet Shop Boys, así como una hoja de letra escrita a mano impresa de la canción principal «Council Skies».

Escucha ‘Dead To The World’ de Noel Gallagher’s High Flying Birds