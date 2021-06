El norte y el sur de Europa se unen en Angrusori

Angrusori es un particular y estimulante proyecto que surge en 2016, cuando miembros de la comunidad musical eslovaca en Roma se encuentran con otro colectivo musical experimental, en este caso de Noruega: la Kitchen Orchestra. En aquel momento unieron fuerzas para crear una música excitante, ingeniosa y basada en la improvisación que tuviera como eje la fusión entre la modernidad y la tradición. Una tradición representada particularmente por las vieja canciones de las comunidades que migraron a Roma. El colectivo que surgió como consecuencia de esta colaboración empezó llamándose Phuterdo Øre, cambiando posteriormente su nombre por el de Angrusori.

El debut de Angrusori es un disco titulado Live at Tou, publicado por el sello británico Hudson Records. El compositor y organista noruego Nils Henrik Asheim, junto al violinista de vanguardia, cantante y compositor checo Iva Bittová, se han puesto al frente de la orquesta noruego-eslovaca para producir este disco colaborativo. En Live at Tou encontramos una interesante fusión entre vanguardia y tradición folkórica, revistiendo las viejas canciones, recogidas con esmero entre la comunidad eslovaca de Roma durante años por Jana Belišová, con ropajes de vanguardia, manteniendo un equilibrio entre la experimentación y el respeto a los originales.

Live at Tou de Angrusori es un disco que, aunque no entendamos lo que nos dice, nos habla de una realidad escondida, de segregación entre los propios europeos, de tragedias, pobreza, enfermedad, pérdida. Todo ello ocurriendo durante siglos, y ocurriendo todavía ante nuestras narices. El choque sonoro que se produce entre dos enfoques tan distintos de la música resuena parecido a ese choque de culturas que resulta de la inmigración, de la necesidad de integrarse en una sociedad nueva con nuevas costumbres colisionando con la voluntad de mantener las propias raíces y de no olvidar quiénes somos ni de dónde venimos.

Cuenta Angrusori que este disco habla de vida en general a particular de estas historias particulares, y que busca mostrar una brisa de esperanza, de confianza en la habilidad de la Humanidad para resistir conectada, interdependiente, echando abajo fronteras de todo tipo.

A continuación puedes escuchar Live at Tou, de Angrusori, en Spotify.