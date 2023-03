novel comparte dos versiones de Low, en homenaje a Mimi Parker

El pasado mes de noviembre fallecía tras luchar contra un cáncer Mimi Parker, cantante y batería del grupo Low. La comunidad musical quedó consternada. Durante casi treinta años, el grupo ha llenado un vacío único y especial y sin ella no volverá a ser lo mismo.

novel la recuerda versionando dos de sus temas, de los que cuentan: «Low ha sido uno de los grupos de mi vida, y de la de muchos, y no se me ocurre mejor expresión de agradecimiento que acercarme, con todo mi cariño y respeto, a interpretar dos de sus canciones: “Like a forest” y “Death of a salesman”, llevándolas a mi terreno y adaptándolas al castellano y a mis limitadas posibilidades y recursos. El resultado lo puedes escuchar y descargar en un single digital que publico el 17 de marzo.

En “Como un bosque” he vuelto a tener la suerte de que me acompañe con su bonita voz Elisa Bernal (al frente del proyecto “Hola Lis”), y también que haya sido incluida en el lanzamiento en digital en homenaje y tributo a Low, y en especial a Mimi, “sLOW Sketch, Vol. 3”, que ese mismo día edita con fines benéficos “El muelle records”».