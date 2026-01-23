Nuevo sencillo de Ricardo Portman: «Deer»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El cantautor y multiinstrumentista (además de periodista musical, fundador y editor de la web musical Ecos del Vinilo) Ricardo Portman publicó hace unos días un nuevo sencillo, «Deer». Un single que llega como segundo adelanto de su próximo álbum que se titulará A Five-Year Instant y que su autor nos presenta como la canción más personal y descarnada de toda su carrera.

«Deer» está cargada de fuerza, tensión emocional y amenaza, con el artista exponiéndose sin filtros para convertir su vida actual en un grito sonoro de identidad y catarsis. Portman se transforma en ese “ciervo en el lago”, símbolo de vulnerabilidad, confusión y resistencia. La letra, directa y desarmante, refleja un momento vital de introspección y crudeza: un alma que busca su reflejo en aguas turbulentas, enfrentando la indiferencia y el desamor con una mezcla de fragilidad y furia contenida.

En lo musical, «Deer» resulta visceral y emotiva, combinando guitarras ásperas con una base rítmica de aire marcial y una voz que oscila entre el susurro y el estallido emocional. Una mezcla de sonidos y texturas que refuerza la sensación de vulnerabilidad presente en la canción. Ricardo Portman se vacía en su nuevo single mostrándonos lo que significa sentirse perdido, vivo y ferozmente humano.