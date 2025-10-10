Ricardo Portman versiona a John Lennon

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ricardo Portman lanzó hace unos días una versión del tema «How Do You Sleep?», de John Lennon, como nuevo single. Grabado durante su estancia en Chelsea, Londres, en la segunda mitad de 2024, el tema es conocido por tratarse de un inesperado y bastante cruel ataque de Lennon hacia su ex compañero en los Beatles, Paul McCartney. Cierto es que antes Paul le había lanzado un par de pullas en su álbum Ram. La canción original de Lennon fue grabada originalmente durante las sesiones en Tittenhurst Park del álbum Imagine en 1971, con la participación de George Harrison en la guitarra slide.

Portman grabó su versión de «How Do You Sleep?» en Crofton House, Chelsea, London (UK) entre agosto y septiembre de 2024, de forma totalmente orgánica, encargándose de la producción, voz, guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería, piano, órgano y piano eléctrico Wurlitzer.

Sobre la historia de «How Do You Sleep?» el propio Ricardo Portman, escribió un artículo en su web ecosdelvinilo.com el 27 de septiembre de 2018:

«Era la última semana de mayo de 1971. John toca la Epiphone Casino de Revolution y el concierto en la azotea; Harrison se expresa al slide con la Stratocaster Sonic Blue de John, con la que se grabó Nowhere Man seis años antes; es el cincuenta por ciento de The Beatles contra McCartney. Esta es la sala de ensayo y grabación de los Ascot Sound Studios en Tittenhurst Park y lo que se graba es How Do You Sleep?, posiblemente la composición más amarga de la etapa solista de Lennon. Hacía pocos días que Paul había lanzado su álbum Ram, donde atacaba de una manera sutil las acciones de John, específicamente en las canciones Dear Boy y Too Many People y la áspera respuesta del volcánico Lennon no se hizo esperar«.

Aquí puedes escuchar la versión de «How do you sleep?» publicada recientemente por Ricardo Portman.