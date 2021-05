Oneohtrix Point Never y Rosalía comparten ‘Nothing’s Special’

Rosalía sigue sumando colaboraciones mientras continúa perfilando su esperado tercer disco. Nada parece resistírsele a la artista catalana, que tras estrenar canción junto a Billie Eilish, The Weeknd, Arca, Travis Scott, James Blake, Ozuna o J. Balvin, su un tema compartido con el artista Oneohtrix Point Never.

Juntos han publicado la canción “Nothing’s Special”, que apareció por primera vez como pista de cierre del aclamado Magic Oneohtrix Point Never. Ahora regresa reimaginado con la combinación inimitable de la impecable voz de Rosalía y los elegantes arreglos de Oneohtrix Point Never.

El álbum homónimo Magic Oneohtrix Point Never fue lanzado el 30 de octubre de 2020 e incluía la voz del productor ejecutivo, The Weeknd, en “No Nightmares”, así como notables contribuciones de Caroline Polachek (“Long Road Home”), Arca, Nate Boyce y Nolanberollin. Los cineastas con sede en Nueva York, Josh y Benny Safdie, dirigieron el videoclip para el tema “Lost But Never Alone”, una continuación de la colaboración entre los hermanos Safdie y OPN para dos de sus icónicas películas: Uncut Gems y Good Time, por la que recibió el premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Cannes en 2017.

Rosalía, por su parte, que se ha pasado gran parte del año pasado inmersa en el proceso creativo de escribir y grabar su esperadísimo próximo álbum, cerró el 2020 por todo lo alto liderando el grupo de ganadores de Latin Grammys por segundo año consecutivo

Escucha “Nothing’s Special” de Oneohtrix Point Never y Rosalía