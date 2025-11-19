Rosalía bate todos los récords con LUX

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El lanzamiento de LUX ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de Rosalía y en la música en español a nivel global. Su nuevo álbum debutó con 42,1 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, siendo el estreno más reproducido por una artista hispanohablante en la plataforma, y superando ampliamente los registros iniciales de MOTOMAMI (2022).

El impacto comercial ha sido fulminante: debutó directamente en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España, alcanzando el disco de platino desde el primer momento gracias a más de 40.000 unidades equivalentes, liderando además las ventas de vinilos. En paralelo, doce de sus canciones entraron en el Top 50 Global de Spotify, consolidando una recepción internacional sin precedentes. En EEUU ha alcanzado el número 4 del Billboard 200 convirtiéndose en la primera artista femenina española en la historia en ubicarse en el Top 10 del mencionado listado.

A esta hegemonía se suma el dominio absoluto en el mercado español de singles: Rosalía llega al número 1 de la lista Top 100 Canciones con «La perla», su colaboración con Yahritza y Su Esencia, y sitúa los 15 temas de la edición digital de LUX entre los 17 primeros puestos, con nueve cortes en el top 10 y un pleno absoluto en el top 4. El podio lo completan «Reliquia», en segunda posición, y «Berghain», junto a Björk e Yves Tumor, en tercera. Asimismo, las primeras estimaciones sitúan los ingresos del álbum en entre 130.000 y 185.000 euros en su primer día, reflejo del impacto masivo que ha generado su llegada.

El disco de Rosalía que hará historia

En Alemania, alcanzó el #2, uno de los debuts más fuertes de su carrera, y en Reino Unido entró en el Top 5, siendo el álbum de una artista española con mejor posición en la historia de la Official Charts Company.

El álbum debutó en el #1 en Austria, Suiza, Portugal y Bélgica, y tuvo sólidos resultados en Italia, Irlanda, Dinamarca y Canadá. En EE. UU., alcanzó el #4, el debut más alto de Rosalía en este mercado. En Latinoamérica, lideró las listas de Spotify: #1 en Argentina y Chile, y posiciones destacadas en el Top 10 en países como República Dominicana (#3), Panamá (#3), Perú (#5), Brasil (#5), México (#9) y Colombia (#9).

Más allá del éxito cuantitativo, LUX destaca por su ambición artística. Concebido como una obra dividida en cuatro movimientos y cantado en trece idiomas, despliega una estética espiritual y sinfónica sustentada por la London Symphony Orchestra y un elenco de colaboradores que incluye a Björk, Yves Tumor, Estrella Morente, Carminho o Silvia Pérez Cruz. Como dijimos en nuestra reseña: «la cuarta entrega de Rosalía es un desafío en tiempos de simplismo, scroll continuo y la dictadura del algoritmo. Todo un prodigio que rehúye la lógica del single o el hit, reclamando una escucha activa y una continuidad casi sinfónica. Su complejidad y esa manera de fundir lo barroco y la vanguardia, queda bastante lejos del artificio y la boutade y se acerca más al compromiso artístico».

Hace unas horas participaba en el programa de Jimmy Fallon: