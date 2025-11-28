Pálida Tez – Un extraño estado de ánimo (El Genio Equivocado)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Llevamos siguiendo la pista a Pálida Tez desde sus primeros pasos. Ya el pasado año les destacamos con uno de los mejores proyectos emergentes de la temporada, etiqueta que van despejando con su debut recién publicado.

La banda de Albacete suma y sigue con Un extraño estado de ánimo, que amplifica su querencia por esas canciones llenas de profundidad luminosa que asomaban en su EP inaugural. Su primer disco largo, con producción de Pepe Cifuentes y Carlos Hernández Nombela reafirma todo lo bueno que les augurábamos gracias un conjunto de temas entre la urgencia juvenil y la contemplación sosegada; entre la distorsión abrasiva y la claridad melódica.

Las nueve canciones funcionan como estaciones de un viaje interior que narra el paso desde la intimidad de una ciudad pequeña hacia la incertidumbre de un mundo más amplio. En poco más de media hora exponen sin imposturas, el vértigo que acompaña al final de la universidad, la asunción de responsabilidades y esa difusa frontera entre el yo que se deja atrás y el que empieza a esbozarse. Desde la contundencia de “Dibujo Animado”, donde el noise pop dialoga con una sensibilidad pop que nunca renuncia al misterio, hasta la ensoñación crepuscular de “La dispersión”, el disco despliega un repertorio que abraza sin complejos influencias que van del shoegaze al folk rock, del twee pop a la bossanova insinuada.

Pueden asomarse a canciones como “Ser adulta es un disfraz”, “Mejor al revés” o “Último partido” y caer rendidos ante esa capacidad para navegar entre ruido y melodía, para cantar a dos voces desde una intimidad compartida que se vuelve, paradójicamente, expansiva. Cada pieza funciona como una pequeña viñeta sentimental forjada con los ingredientes que forjaron ese primer indie pop que nos sedujo con nombres como La Buena Vida o los primeros Mercromina.

Estamos ante un bonito disco que emociona sin estridencias y que convierte la vulnerabilidad en un gesto de afirmación. Nueve cortes construidos con solvencia, intención y un estilo propio que a buen seguro aún tiene muchas alegrías que darnos. Síganles la pista.

Escucha Pálida Tez – Un extraño estado de ánimo