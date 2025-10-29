Parcels – Loved (Because Music / Universal)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras un álbum doble, intenso y conceptual Day / Night (2021), compuesto por 19 canciones en el que exploraron con temas instrumentales, toques de piano y melodías jazzísticas a modo de banda sonora, Parcels, la banda australiana de electro soul afincada en Berlín, regresa con su tercer y esperado disco de estudio. Un trabajo totalmente opuesto, más ligero, accesible y sin complicaciones que refleja, paradójicamente, la complejidad de sentimientos humanos como el amor a través de ritmos pegadizos y melodías envolventes para sumergirnos en un verano eterno del que resulta difícil escapar.

No es fácil, siendo blancos y australianos, sumergirse en el universo del funk y el soul. Sin embargo, gracias a melodías impecables y un virtuosismo instrumental y vocal notable, han logrado hacerse un hueco en un estilo tradicionalmente vinculado a la cultura afroamericana, y resistir junto a bandas como los mestizos Jungle, Neil Frances o la neozelandesa Leisure.

Se les podría tachar de oportunistas, predecibles, facilones o demasiado “mainstream”, pero no es sencillo sonar tan técnicamente precisos y perfectos. En este álbum no hay pretensiones ni esfuerzos por la experimentación. Parcels tiene claro que ha venido a pasárselo bien. Y lo transmite a través de melodías pop edulcoradas y rítmicas, perfectamente conectadas, que invitan a escuchar el disco una y otra vez de principio a fin.

En ciertos momentos, se percibe con claridad la buena vibra de la banda, amigos desde la infancia, en una atmósfera que recuerda a un directo. Incluso se oyen risas, euforia y desparpajo de fondo en temas como “Tobeloved” o “ifyoucall”, donde brillan en los coros y nos arrastran con un soft rock elegante hasta la preciosa “sorry”. Una secuencia de cortes similares que culmina con “Yougotmefeeling” y “Leaveyourlove”.

Se agradece especialmente la inclusión de guitarras más rockeras en la magnética “safeandsound”, que aporta aire fresco al estilo de bandas como Phoenix, tras una sucesión algo repetitiva de sonidos funky que recuerda al «Get Lucky» de Daft Punk, impulsado en su momento por el inolvidable riff de Nile Rodgers. También evocan a grandes del soul como Stevie Wonder con el ritmo Motown de “Thinkaboutit”, y demuestran su habilidad para crear canciones vitalistas donde el amor es el eje central, como en la redonda “Leaves”.

También hay espacio para las baladas, como la introspectiva “everybodyelse”, donde se abre una ventana al juicio interno y la vulnerabilidad (“I fell in love / Then I fucked up”), o la delicada “Summerinlove”, que cuestiona un amor de verano antes de cerrar el álbum con su corte más experimental, “Iwanttobeyourlightagain”, con batería jazzística y un hermoso solo de piano.

Una oda al amor, pero también al desamor, donde Parcels explora la ambigüedad emocional y lo efímero de los romances de verano, buscando respuestas a través de la reconexión con la banda. El resultado es un trabajo fresco, humano y vital.

