Parcels comparten el videoclip en directo de “Free”, el primer adelanto del que será su nuevo álbum.

El vídeo fue filmado en Wilyakali, Australia. Los Wilyakali o Wilkaali son una tribu aborigen australiana afincada en la cuenca del río Darling en Far West New South Wales, Australia. Sus tierras se asentaban en las ciudades de Broken Hill y Silverton. La idea de tocar en directo en el Silverton Hotel comenzó con una llamada telefónica entre el batería Anatole y un hombre que se presentó como Peter Price.

El teclista de Parcels Louie Swain había hecho una lista de lugares para filmar un futuro documental que refleje un ambicioso viaje al interior de la banda. La banda explica: “Silverton ocupaba un lugar destacado en la lista. Con 50 habitantes Silverton es una pequeña ciudad que alberga solo un par de calles polvorientas, un pub, una panadería y un sinfín de parajes desérticos. En la quinta llamada telefónica, Anatole finalmente se comunicó con Peter, propietario del hotel Silverton. Realmente no entendía por qué queríamos venir. Lo que no llegamos a percibir por teléfono o a través de las imágenes de Google, fue el ritmo tranquilo y el espíritu bondadoso que rezuma la ciudad. Estando allí, no pudimos evitar tener la sensación de que la gente de Silverton está muy cerca de sentirse totalmente libre”.

Disfruta el vídeo de “Free” de Parcels