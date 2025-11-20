Parquesvr avanzan su nuevo disco con ‘Rizo de gitana’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Parquesvr inauguran una nueva etapa con “Rizo de gitana”, primer adelanto de su próximo disco previsto para la primavera de 2026.

Tras la ironía y la mordacidad habituales, la banda madrileña decide mirar hacia dentro y apostar por un discurso más íntimo, tal y como ya insinuaron con “Bukele o bukkake”. En este nuevo single, Javi Ferrara firma una de sus letras más personales, mientras el grupo explora un sonido que se desplaza con naturalidad hacia la new wave y el post-punk, sin renunciar al pulso del rock alternativo ni a la solidez melódica que define su identidad.

Grabada y producida junto a Raúl Pérez en La Mina de Granada —reciente ganador de un Latin Grammy por el álbum Flamencas—, la canción anticipa un disco más anguloso y expansivo, donde algunos rasgos clásicos del universo Parquesvr se ponen en pausa para buscar un enfoque más universal y maduro. El diseño visual vuelve a caer en manos del estudio Amigos Solutions, liderado por Borja Pakrolsky, que ya comienza a trazar un imaginario místico y críptico destinado a revelar la temática y el título de un álbum que la banda promete como el mejor de su trayectoria.

Escucha ‘Rizo de gitana’ de Parquesvr

Próximos conciertos de Parquesvr

26.12: Pamplona. Santaspascuas

16.01: Bilbao. Kafe Antzokia

17.01: Zaragoza. Sala Oasis

31.01: Barcelona. Sala Apolo

07.02: Madrid. La Riviera

13.02: Sevilla. Sala Malandar

14.02: Granada. Boogaclub

21.03: Murcia. Sala REM