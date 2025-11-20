Parquesvr avanzan su nuevo disco con ‘Rizo de gitana’
Parquesvr inauguran una nueva etapa con “Rizo de gitana”, primer adelanto de su próximo disco previsto para la primavera de 2026.
Tras la ironía y la mordacidad habituales, la banda madrileña decide mirar hacia dentro y apostar por un discurso más íntimo, tal y como ya insinuaron con “Bukele o bukkake”. En este nuevo single, Javi Ferrara firma una de sus letras más personales, mientras el grupo explora un sonido que se desplaza con naturalidad hacia la new wave y el post-punk, sin renunciar al pulso del rock alternativo ni a la solidez melódica que define su identidad.
Grabada y producida junto a Raúl Pérez en La Mina de Granada —reciente ganador de un Latin Grammy por el álbum Flamencas—, la canción anticipa un disco más anguloso y expansivo, donde algunos rasgos clásicos del universo Parquesvr se ponen en pausa para buscar un enfoque más universal y maduro. El diseño visual vuelve a caer en manos del estudio Amigos Solutions, liderado por Borja Pakrolsky, que ya comienza a trazar un imaginario místico y críptico destinado a revelar la temática y el título de un álbum que la banda promete como el mejor de su trayectoria.
Escucha ‘Rizo de gitana’ de Parquesvr
Próximos conciertos de Parquesvr
26.12: Pamplona. Santaspascuas
16.01: Bilbao. Kafe Antzokia
17.01: Zaragoza. Sala Oasis
31.01: Barcelona. Sala Apolo
07.02: Madrid. La Riviera
13.02: Sevilla. Sala Malandar
14.02: Granada. Boogaclub
21.03: Murcia. Sala REM