Nuevo sencillo de Parquesvr

El grupo madrileño Parquesvr publicó el pasado viernes «Un poco de cariño», su nuevo sencillo. Un tema romántico que es otro de los dos que se quedaron fuera de su último álbum, Si Molesto, Os Vais. El otro, «El inglés se enseña mal», ya te lo dimos a conocer en febrero en nuestra lista de las canciones de la semana.

La canción habla sobre ese desajuste entre dos personas que buscan cosas diferentes. Con una guitarra que puede recordar a los Strokes más acelerados, y a la vez con un groove y una melodía redonda, «Un poco de cariño» pone de manifiesto que Parquesvr dominan por igual los registros más socarrones y los románticos. Grabada y producida por Raúl Pérez en La Mina, la canción ha visto la luz en plena gira del grupo, una gira que pasará el próximo 8 de marzo por la Sala Apolo, en Barcelona (entradas aquí).

A continuación puedes escuchar «Un poco de cariño», el nuevo sencillo inédito de Parquesvr.

Próximos conciertos de Parquesvr:

08.03: Barcelona. La [2] de Apolo [entradas]

14.03: Zamora. GPS – La Cueva del Jazz [entradas]

15.03: Ourense. El Pueblo Café Cultural [sold out]

20.03: Sevilla. Sala X [entradas]

21.03: Granada. Lemon Rock [entradas]

22.03: Bullas. Antioxidante [entradas]

28.03: Logroño. GPS – Stereo Rock & Roll Bar [sold out]

29.03: Valladolid. AIE – Sala Cientocero [entradas]

04.04: Mallorca. GPS – Club Mutante [entradas]

25.04: Castellón. GPS – Sala Terra [entradas]

26.04: Reus. Lo Submarino [entradas]

03.05: Zamora. Hurra Romería Pop

09.05: Valencia. 16 Toneladas [entradas]

10.05: León. Puretardeo

24.05: Toledo. GPS – Sala Pícaro [entradas]

30.05: Madrid. Festival Tomavistas [entradas]

14.06: Isla Cristina. Islasónica [entradas]

04.07: Vilanova i la Geltrú. Vida Festival [entradas]

05.07: Ponteareas. Rock in Río Tea

23.08: Torremolinos. Canela Party [entradas]