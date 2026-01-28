Parquesvr cantan a los Ábalos, los Quiles y los Inda en ‘Tonto’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Parquesvr presentan “Tonto”, el tercer adelanto de Mitos y leyendas, su próximo álbum, un trabajo grabado y producido junto a Raúl Pérez en La Mina de Granada que se presenta como el más anguloso y expansivo, donde algunos rasgos clásicos de su universo se ponen en pausa para buscar un enfoque más universal.

Tras «Rizo de Gitana«, estamos ante una de las letras más directas y afiladas de su trayectoria. Una canción recupera el pulso más eléctrico, urgente y casi punk del grupo madrileño para trazar una radiografía sociopolítica sin eufemismos, explícita hasta en los nombres propios, cargada de ironía pero también de una crudeza que interpela de lleno al clima de polarización y conflicto contemporáneo.

El lanzamiento coincide con la recta final de la gira de Si molesto, os vais, su tercer disco, que están despidiendo este invierno en salas, y con la presentación de los primeros avances de Mitos y leyendas, previsto para abril. Tras “Rizo de gitana” y “Esto que vivimos”, que ya superan conjuntamente las 200.000 escuchas, Parquesvr arrancan el año con nueva música y una gira en claro estado de gracia: entradas agotadas en Bilbao y La Riviera, alta ocupación en Zaragoza y Barcelona, fuerte venta anticipada en el sur y más de una decena de festivales confirmados para 2026.

Escucha ‘Tonto’ de Parquesvr

Próximos conciertos:

31.01: Barcelona. Sala Apolo

07.02: Madrid. La Riviera [sold out]

13.02: Sevilla. Sala Malandar

14.02: Granada. Aliatar

21.03: Alicante. Los Conciertos del Baluarte

21.03: Murcia. Sala REM

11.04: Tenerife. Lalamusic

26.04: Valencia. Serialparc

09.05: Aspe. Aspesuena

14.05: TBA

16.05: Gijón. Vibra Mahou Fest [sold out]

30.05: Rábade. Entrepontes Fest

06.06: Burgos. In Festival

20.06: Castellón. Concerts del Pinar

10.07: Barcelona. Cruïlla Festival

24.07: Pozoblanco. Festival Al Fresco

31.07-02.08: Torrevieja. Low Festival

08.08: Muros. Castelo Rock

22.08: Huesca. Metro Festival

02-03.10: TBA

…y más fechas por anunciar…