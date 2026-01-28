Parquesvr cantan a los Ábalos, los Quiles y los Inda en ‘Tonto’
Parquesvr presentan “Tonto”, el tercer adelanto de Mitos y leyendas, su próximo álbum, un trabajo grabado y producido junto a Raúl Pérez en La Mina de Granada que se presenta como el más anguloso y expansivo, donde algunos rasgos clásicos de su universo se ponen en pausa para buscar un enfoque más universal.
Tras «Rizo de Gitana«, estamos ante una de las letras más directas y afiladas de su trayectoria. Una canción recupera el pulso más eléctrico, urgente y casi punk del grupo madrileño para trazar una radiografía sociopolítica sin eufemismos, explícita hasta en los nombres propios, cargada de ironía pero también de una crudeza que interpela de lleno al clima de polarización y conflicto contemporáneo.
El lanzamiento coincide con la recta final de la gira de Si molesto, os vais, su tercer disco, que están despidiendo este invierno en salas, y con la presentación de los primeros avances de Mitos y leyendas, previsto para abril. Tras “Rizo de gitana” y “Esto que vivimos”, que ya superan conjuntamente las 200.000 escuchas, Parquesvr arrancan el año con nueva música y una gira en claro estado de gracia: entradas agotadas en Bilbao y La Riviera, alta ocupación en Zaragoza y Barcelona, fuerte venta anticipada en el sur y más de una decena de festivales confirmados para 2026.
Escucha ‘Tonto’ de Parquesvr
Próximos conciertos:
31.01: Barcelona. Sala Apolo
07.02: Madrid. La Riviera [sold out]
13.02: Sevilla. Sala Malandar
14.02: Granada. Aliatar
21.03: Alicante. Los Conciertos del Baluarte
21.03: Murcia. Sala REM
11.04: Tenerife. Lalamusic
26.04: Valencia. Serialparc
09.05: Aspe. Aspesuena
14.05: TBA
16.05: Gijón. Vibra Mahou Fest [sold out]
30.05: Rábade. Entrepontes Fest
06.06: Burgos. In Festival
20.06: Castellón. Concerts del Pinar
10.07: Barcelona. Cruïlla Festival
24.07: Pozoblanco. Festival Al Fresco
31.07-02.08: Torrevieja. Low Festival
08.08: Muros. Castelo Rock
22.08: Huesca. Metro Festival
02-03.10: TBA
…y más fechas por anunciar…