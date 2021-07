Pavo Peña canta y habla contra la industria musical

Pavo Peña es el proyecto musical de Jaime Rodríguez, onubense afincado en Cataluña desde hace ya bastantes años. Jaime es también integrante del dúo Ella Ella, ilustrador de cómics y fanzines, miembro del sello barcelonés Magic Room Records y gestiona actividades a través de una asociación musical. Un tipo por tanto muy activo, veterano y conocedor de todos los aspectos de la industria musical. Su música transita entre la electrónica, los sonidos industriales y en general una combinación de estilos que él define como Hip Pop. De él te hablamos, allá por 2018, en nuestra sección 7 Minutos al Día.

Pavo Peña había publicado un par de discos pero llevaba cuatro años, desde que lanzó Ya Sabes Que Pasa Eso en 2017, sin grabar material nuevo, con la excepción de un par de sencillos en 2019. El propio Jaime nos comenta que “Tras el segundo disco (el mencionado Ya Sabes Que Pasa Eso) y algunos conciertos decidí darme un respiro con el proyecto. Es cierto que hasta la fecha había disfrutado mucho y en pequeños entornos de Barcelona, ciudad donde vivo actualmente, noté empatía y entendimiento a lo que hacía (Hi Jauh USB?, las fiestas Uñas y dientes, Ultralocal Records…) pero de la misma manera notaba que la misma naturaleza de mi música generaba ‘cierto rechazo’ o no se me tomaba en serio. Todo eso me frustró bastante y me planteé no volver a saber nada de lo que hacía con Pavo Peña. Pasé un tiempo en el cual medité mucho sobre ello, mi conclusión es que la mayoría de músicos o grupos que utilizan el humor en sus canciones les pasa algo parecido, parece que tienes que te esforzarte el doble para demostrar que lo que haces merece la pena. Viva el humor, ostias“. La cuestión es que esos dos temas lanzados puntualmente en 2019, “Rosalío” y “Vaporguay”, tuvieron cierto éxito en Youtube, algo que animó a Jaime a recuperar el proyecto de Pavo Peña. Obviamente hay trampa, . Siempre me ha interesado ese género y quería llevarlo a mi música. El Mix de su autora y en consecuencia el Vaporwave ha sido lo más interesante que ha pasado en la música en los últimos diez o doce años para mí. Para el nuevo disco he hecho una nueva mezcla del tema y estoy a la espera de que salga un videoclip”.

La base de la canción pertenece a Macintosh Plus y al mítico disco del género Vaporwave Floral Shoppe, de cuya portada toma también prestada la imagen fija que se puede ver en el vídeo. “Siempre me ha interesado ese género y quería llevarlo a mi música. El Mix de su autora y en consecuencia el Vaporwave ha sido lo más interesante que ha pasado en la música en los últimos diez o doce años para mí. Para el nuevo disco he hecho una nueva mezcla del tema y estoy a la espera de que salga un videoclip“.

El relativo éxito de “Vaporguay”, como él mismo comenta, le hizo pensar en grabar un nuevo álbum como Pavo Peña. “Mi propósito era hacer un disco más Hip hop y no tan pop, mucho más agresivo y directo, teniendo como referencia el Yeezus de Kayne West en estructura e intención con cierto toque DIY de alguien sin demasiado talento ni dinero. También el Igor de Tyler the Creator y el Exmilitary de Death Grips los tenía en la cabeza. Aparte, algo de ese olvidado Hip Hop primigenio español que siempre ha estado presente en mi música y que nadie se acuerda de reivindicar (Estado Crítico, DNI, Sindicato del Crimen…). A muchos puristas del género les da como cosa recordar a esos grupos o MC, yo creo que crearon cierto legado“.

Este nuevo disco de Pavo Peña se llama Contra la Industria Musical. Con esa ironía tan suya, bases electrónicas mezcladas con sonidos orgánicos y algún sampleado vocal escogido con toda la intención, podríamos decir que se trata de un ajuste de cuentas con una industria que le ha ignorado: “tengo cierta edad, he sido coordinador de un festival, he estado en muchos grupos y llevo mi propio sello. He estado viendo como todo funciona alrededor del dinero, el amiguismo y unas ciertas características jerárquicas sociales y culturales que condiciona que te hagan caso o no. Si no te mueves en ciertos círculos o si no estás dispuesto a sobrexponerte, olvídate a que ni tan siquiera de que sepan que existes“. Aunque, al mismo tiempo, es también un último intento de que su música llame la atención. En los 10 temas incluidos en el disco hay canciones llamativas y pegadizas, todo dentro de este estilo industrial-pop, pero sobre todo hay muchos mensajes y alusiones a todos los colectivos afectados: grupos que han caído por el camino, otros que repiten en todos los festivales, la industria, los propios festivales, los medios… “Las letras son claras y directas, (ciertas grabaciones de voces que se escuchan también son reales) aunque a veces pienso que me he mordido demasiado la lengua. Al fin al cabo reconozco que soy parte de lo que critico y a nadie le interesa escuchar a nadie enfadado, la vida de por sí ya es demasiado dura“.

Jaime nos habla también de esta parte musical de su nuevo trabajo: “Musicalmente he trabajado con bases más agresivas, dándole más importancia a la electrónica o sonidos estridentes, habiendo cierta continuidad en las canciones y un concepto detrás“.

Puedes escuchar lo nuevo de Pavo Peña, Contra la Industria Musical, en Spotify.

Pavo Peña en redes sociales:

Twitter

Facebook