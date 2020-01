Pearl Jam lanzan el single ‘Dance of the Clairvoyants’

Pearl Jam empiezan a contentar a sus fans dejándoles escuchar por fin el primer adelanto de lo que será su nuevo y esperado disco. Los de Eddie Vedder se juntaron para preparar la continuación de Lightning Bolt (2013) tras el mastodóntico tour de 2018 y el resultado ya podemos escucharlo.

Según te comentábamos hace unos días, Pearl Jam publicarán Gigaton a través del sello Monkeywrench Records / Republic Records el 27 de marzo de 2020 en los Estados Unidos. Internacionalmente, el álbum será lanzado y distribuido por Universal. El disco ha sido producido por por Josh Evans y Pearl Jam.

Según explica Mike McCready en la web oficial del grupo: “Hacer este disco fue un largo viaje. Era emocionalmente oscuro y confuso a veces, pero también un mapa de ruta emocionante y experimental para la redención musical. La colaboración con mis compañeros de banda en Gigaton finalmente me dio un mayor amor, conciencia y conocimiento de la necesidad de una conexión humana en estos tiempos “.

Ya se conoce el tracklist que incluirá Gigaton:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take the Long Way

Buckle Up

Come Then Goes

Retrograde

River Cross

Y por fin podemos escuchar uno de los temas, “Dance of the Clairvoyants” tercer corte del mismo y definida por la banda como “una tormenta perfecta de experimentación”