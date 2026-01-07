Peter Gabriel anuncia nuevo disco basado en las fases lunares

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Peter Gabriel ha anunciado o/i, su undécimo álbum de estudio y continuación directa de I/O (2023), que ha sido grabado y producido por el propio Gabriel en Real World Studios y The Beehive, con mezclas de Tchad Blake y Mark “Spike” Stent.

Un álbum que verá la luz a lo largo de este 2026 con un planteamiento conceptual ya familiar para sus seguidores: la publicación de las canciones siguiendo el calendario lunar, de hecho el primer adelanto, «Been Undone», llegó el 3 de enero coincidiendo con la primera luna llena del año.

Como curiosidad, cada tema aparecerá en dos versiones complementarias, una «Dark-Side Mix» durante la luna llena y una «Bright-Side Mix» en luna nueva, invitando al oyente a explorar distintas lecturas emocionales y sonoras de una misma composición.

Fiel a su concepción del álbum como experiencia total, o/i incorporará obras visuales originales para cada canción y reflexionará sobre el futuro, la tecnología y la conciencia humana.

Escucha ‘Been Undone’ de Peter Grabriel