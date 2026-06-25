Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers anuncia su tercer disco para el próximo agosto, Lost Weekend

Phoebe Bridgers ha anunciado oficialmente su esperado tercer álbum de estudio, Lost Weekend, que saldrá a la venta el 14 de agosto a través de Dead Oceans/Popstock! y llega tras una pausa de seis años en los que se enroló en el súper grupo boygenius junto a Julien BakerLucy Dacus.

El anuncio llega tras semanas de intensa especulación y una serie de conciertos sorpresa por Estados Unidos, que culminaron con un show agotado en el Madison Square Garden. Este nuevo trabajo marca su primer lanzamiento en solitario desde que lanzara Punisher y promete sorpresas.

En estos años no ha parado: triunfó en los GRAMMY con boygenius, ganando tres premios y obtuvo un cuarto por su colaboración con SZA. Además, ha realizado extensas giras mundiales, ha actuado en programas como Saturday Night Live y ha lanzado numerosas colaboraciones con artistas de la talla de Taylor Swift, Paul McCartney y The National.

Con el anuncio de Lost Weekend conoceremos el tema que da título al disco y que se estrena este próximo viernes. Una canción que puedes preguardar a continuación:

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