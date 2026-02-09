Pipiolas nos hacen bailar con la ochentera ‘NaNaNa’
Tras publicar su primer álbum hace un par de años, y después de contar con las colaboraciones de Rigoberta Bandini, Ginebras o Kiko Veneno en sus últimos lanzamientos, Pipiolas siguen desgranando algunas de las canciones del que será su segundo disco.
Después de «No tocar» y «Soy una estrella!!!», llega «NaNaNa», un ejercicio de synth-pop al más puro estilo ochentero, con bajos programados, estrofas oscuras y misteriosas, y estribillos luminosos ultratarareables. Además, el tono ligeramente macabro de la letra hace que su nuevo acierto sea algo así como una paradoja cementerial escrita para una primeriza y atrevida Madonna.
Una canción que suena a veranos en diciembre. A puertas de discoteca a las siete de la mañana. A amistades peligrosas en plena resaca. Estos son los viajes a los que nos llevan Pipiolas.
Como cantan: «Las emociones son tan efímeras como la vida, ambas acaban en un cementerio. Lo que antes sí ahora no, y viceversa. Quién sabe».
Escucha ‘NaNaNa’ de Pipiolas
Próximo concierto:
8 de mayo
Sala Changó
ENTRADAS AQUÍ
Foto: JP Bonino