Pipiolas nos hacen bailar con la ochentera ‘NaNaNa’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras publicar su primer álbum hace un par de años, y después de contar con las colaboraciones de Rigoberta Bandini, Ginebras o Kiko Veneno en sus últimos lanzamientos, Pipiolas siguen desgranando algunas de las canciones del que será su segundo disco.

Después de «No tocar» y «Soy una estrella!!!», llega «NaNaNa», un ejercicio de synth-pop al más puro estilo ochentero, con bajos programados, estrofas oscuras y misteriosas, y estribillos luminosos ultratarareables. Además, el tono ligeramente macabro de la letra hace que su nuevo acierto sea algo así como una paradoja cementerial escrita para una primeriza y atrevida Madonna.

Una canción que suena a veranos en diciembre. A puertas de discoteca a las siete de la mañana. A amistades peligrosas en plena resaca. Estos son los viajes a los que nos llevan Pipiolas.

Como cantan: «Las emociones son tan efímeras como la vida, ambas acaban en un cementerio. Lo que antes sí ahora no, y viceversa. Quién sabe».

Escucha ‘NaNaNa’ de Pipiolas

Próximo concierto:

8 de mayo

Sala Changó

ENTRADAS AQUÍ

Foto: JP Bonino