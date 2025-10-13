Pipiolas publican el single «No tocar»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras publicar su primer álbum hace un par de años, y después de contar con las colaboraciones de Rigoberta Bandini, Ginebras o Kiko Veneno en sus últimos lanzamientos, Pipiolas vuelven con «No tocar». Una canción valiente, osada e intrépida para la que han contado con la producción de Vau Boy y la masterización de Xavier Alarcón.

Paula ha dirigido el videoclip de la canción, que se ha grabado íntegramente en las salas del Museo del Romanticismo de Madrid. El vídeo representa, precisamente, a dos mujeres románticas que se han perdido en el Romanticismo y quedan convertidas en una pieza más de un museo en el que nada se puede tocar. “Una vuelta a los ochenta, con el carácter irreverente de las divas de la época, para reclamar que nadie nos toque, que nadie nos mire, pero que todos nos escuchen”.

Para la ocasión han contado con la colaboración como director de fotografía de Joel Burgès, quien ha colaborado con Amaia o Bad Gyal.

Aquí tenéis «No tocar», lo nuevo de Pipiolas.

Fotografía de JP Bonino (@jp._.bonino)