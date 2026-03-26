Pipiolas

Pipiolas - Pipiolas (Elefant)

Pipiolas se despojan de cualquier gesto impostado en su segundo disco homónimo y refuerzan ese ADN de pop mutante que se baña en sintetizadores ochenteros, europop, guiños al italodisco y una actitud punk, convirtiendo lo aparentemente trivial en crudas confesiones.

Y es que sorprende cómo confrontan esas melodías pegadizas con un discurso de lo más áspero. Hay una tensión constante entre superficie y fondo: lo que suena luminoso está atravesado por pasajes que en ocasiones se vuelven incómodos; una fricción que mira sin miedo al trauma, el desamor o la ansiedad y los convierte en piezas bailables, casi hedonistas, sin neutralizar su fondo.

Adriana Ubani yPaula Reyes despliegan en apenas media hora una colección de canciones que funcionan como pequeñas piezas teatrales donde el humor habita junto a una lucidez de lo más incómoda. Abren con una reinterpretación del clásico de Broadway “My Favorite Things”, una pieza que articula la búsqueda de consuelo en las cosas más íntimas, esas que nos protegen de las adversidades. A partir de ahí, escriben desde lo explícito (“Poemas”, “Menores”), desactivando la romantización, y nos hablan de la industria (“Soy una estrella”), de salud mental («Finita La Commedia», «NaNaNa«, “Hasta Donde Se Pudo”), de relaciones tóxicas (“No tocar”), de identidad o de expectativas frustradas (“La Feria Cañete”), evitando el victimismo.

Asumen que madurar es una forma de avanzar sin dejar atrás quiénes son y se hacen cargo de sí mismas, dejando claro que: «Ya no somos unas pipiolas, pero siempre seremos libres mientras nos recordemos así».

Escucha Pipiolas – Pipiolas

Pipiolas
9 de febrero de 2026
Pipiolas nos hacen bailar con la ochentera 'NaNaNa'
Pipiolas foto
13 de octubre de 2025
Pipiolas publican el single "No tocar"
Pipiolas
22 de abril de 2024
Pipiolas cuentan con Kiko Veneno en 'Llorarme'
Pipiolas foto
15 de enero de 2024
Escucha el primer álbum de Pipiolas
Pipiolas
8 de septiembre de 2023
Pipiolas avanzan su debut con la feminista 'No soy un XoXo'
Premios MIN
26 de marzo de 2026
Valeria Castro y Carlos Ares triunfan en los Premios MIN
26 de marzo de 2026
Kid Congo Powers, DELACUEVA y Los Vinagres: la primavera del ciclo Momentazos
Apartamentos Acapulco
26 de marzo de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Apartamentos Acapulco
Antonio Arias
26 de marzo de 2026
Antonio Arias (Lagartija Nick) avanza su nuevo disco en solitario y se adentra en la música gnawa marroquí
Prince
26 de marzo de 2026
Dickens y Prince. Un tipo de genio muy particular de Nick Hornby (Anagrama)
AIEDeNuevo
25 de marzo de 2026
AIEDeNuevo 2026 contará con 091, Aviador Dro, Cristina Narea y Víctor Coyote
Tiemersma, Reynaldo & Granota - Fortunate Son
25 de marzo de 2026
Tiemersma, Reynaldo & Granota siguen con sus versiones de Creedence Clearwater Revival
The Rumba Madre
25 de marzo de 2026
Estrenamos 'Candela', nuevo vídeo de The Rumba Madre
la playlist emergente de la semana
25 de marzo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Teenage Fanclub
25 de marzo de 2026
Teenage Fanclub darán doce conciertos en España
Blood Red Shoes
25 de marzo de 2026
Blood Red Shoes presentarán su nuevo disco en otoño
jungle
25 de marzo de 2026
Jungle anuncian disco y conciertos en España
TIENDA