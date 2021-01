Pixel de Stael nos presentan su álbum, Nuevo Futurismo

Pixel de Stael es un dúo barcelonés de pop electrónico inspirado en los “problemas técnicos” (glitches) de los procesos de producción digital. Te lo dimos a conocer hace casi dos años en nuestra PlayList Emergente de la Semana, con motivo de su fichaje por El Genio Equivocado y la publicación de su sencillo “Si fuera por mí”.

Siguiendo con su obsesión por los fallos, los defectos y los problemas técnicos, Pixel de Stael se han inspirado en el colapso sistémico que estamos viviendo para lanzar, hace unos meses, su primer álbum: Nuevo Futurismo. Un título con evidente motivación irónica, ya que el futuro, evidentemente, no es como nos lo habían contado. Una banda sonora perfecta para un siglo XXI repleto de defectos encapsulada en un disco que, como comenta la nota de prensa de manera muy acertada, emana de la tensión entre la tecnología invasiva y la ansiedad vital de sus usuarios. Entre sus referencias podemos encontrar desde el synth pop vanguardista de Art of Noise hasta el descaro de Beck, pasando por el escepticismo de Battiato y la música concreta de Pierre Schaeffer.

El disco, publicado de nuevo por El Genio Equivocado, está integrado por canciones interpretadas, compuestas y producidas por el propio dúo. Para la grabación, coproducción y mezcla final han contado con Aurélien Landy Gana. El master final es de Vacuum Mastering. La imagen de la portada del álbum está tomada precisamente del vídeo de “Si fuera por mí”, que podéis ver en este mismo artículo y que ha sido dirigido por Marc Juvé (aka Pixel Error) con fotografía de Pau Lloret. El diseño de la cubierta es obra de La Baula.

En lugar de tratar de descifrar de forma apresurada un disco con multitud de claves sonoras, sociológicas y estilísticas, hemos contactado con sus creadores para que sean ellos quienes os presenten su primer disco. Hablan Pixel de Stael para comentarnos…

…quiénes son

Vivimos una época donde la tecnología promete invadir todas las facetas de nuestras vidas y a medida que eso va sucediendo, nos vamos familiarizando con sus imperfecciones, con sus errores cotidianos, con el ruido de todos esos fallos. Pixel de Stael somos un nuevo dúo de pop electrónico que toma inspiración de esos glitches, porque creemos que en este momento no hay nada más pop que el sonido del error tecnológico. Por eso decimos que somos un grupo de “glitch-pop”. Aprovechamos el ruido del colapso y lo moldeamos para que suene musical. De este modo buscamos reivindicar su belleza, aquello que hace humana a la tecnología. Su imperfección.

…qué és Nuevo Futurismo

Para producir Nuevo Futurismo, nuestro primer disco, hemos estado muy atentos a los errores que suceden durante el proceso de composición. También hemos buscado recrear fallos que hemos ido descubriendo en las cosas que nos rodean. Otras veces hemos preferido llevar al límite nuestros sintetizadores, los pedales de efectos, la guitarra eléctrica… Aunque también hemos escuchado mucha música. Entre los discos de pop electrónico actuales que más nos han inspirado está el debut de Superorganism, nos chifla su estilo arriesgado y desconcertante. También nos encantan grupos como Holy Fuck, los comienzos de Metronomy y sentimos especial predilección por proyectos híbridos que mezclan rock con recursos electrónicos, bases hip hop y mucha experimentación en el estudio. Entre los más conocidos pensamos en Beck, en Cornelius, en Gorillaz, Nine Inch Nails e incluso los Beastie Boys. Hemos vuelto a escuchar también muchas bandas sonoras de videojuegos. Sobre todo a las de nuestra infancia. Nos molan esas composiciones complejas hechas en 8 bits.

…sus referencias más clásicas

Nuestra fascinación por el ruido de error nos ha llevado también a mirar hacia el pasado, hacia el “intonarumori” de Luigi Russolo y a explorar los experimentos de la música concreta de Pierre Shaeffer o el circuit-bending de Reed Ghazala. Para construir canciones hemos escuchado mucho a los pioneros del electro pop cómo Kraftwerk y Jean Michel Jarre. Aunque cuando buscábamos referentes de actitud, nos dejábamos empapar por el espíritu artístico, outsider y crítico de la escena post-punk inglesa o de la no-wave americana. Las producciones de Eno, las locuras biomecánicas de Devo, el espíritu juguetón y vitalista de su líder Mark Motherbaugh, o las experimentaciones de Trevor Horn en su proyecto The Art Of Noise. Flipamos con la música que hizo para Malcolm McLaren, el famoso manager loco de los Sex Pistols que decidió hacerse rapero sin saber rapear. Nos encanta la expresividad de las guitarras de Sonic Youth. El amor por el riesgo de los Talking Heads. También hemos tomado mucho de una banda rusa ochentera llamada Kino o del electro pop intelectual del italiano Battiato. En ese ejercicio retrospectivo hemos rememorado la escena de la música rave, música que todavía sonaba mucho en los solares ocupados del Poble Nou a comienzos del siglo XXI, en el barrio post-industrial de Barcelona donde salíamos de juerga cuando éramos adolescentes. En ese sentido Pixel de Stael tiene un punto nostálgico, quizás, ya que nos inspira el techno primitivo de Detroit, el breakbeat inglés, el downtempo, el drum n bass, el trip hop… Los clásicos cómo Moby, Air, Massive Attack, The Chemical Brothers, The Prodigy, Propellerheads son referentes fundamentales.

En el presente en cambio nos entusiasman las nuevas escenas underground que emergen en Internet y poco a poco van poblando los escenarios, las llamadas “post-digitales” cómo la vaporwave, el futur funk, el lofi hip hop, el witch house o el seapunk, que a menudo cuestionan el modelo de distribución digital hiper estandarizado que se está imponiendo en el mundo y abren camino a nuevas posibilidades creativas para escenas libres que se alimentan de las intersecciones de la maquinaria del sistema. Propuestas muy creativas donde emergen joyas cómo James Ferraro, Macintosh Plus, Gotye o Onehotrix Point Never.

Y como siempre, lo más importante: puedes escuchar a continuación Nuevo Futurismo, el primer álbum en formato largo de Pixel de Stael.

(la foto de cabecera de Pixel de Stael es obra de Ray Molinari)