Pond

Pond anuncian nuevo disco para junio

Pond vuelven con Terrestrials, un nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 19 de junio bajo su nuevo sello Mangovision, distribuido por Secretly Distribution.

El grupo formado por Nick Allbrook, Jay Watson, Joe Ryan, Jamie Terry y James Ireland existe para crear; la multitud de colaboraciones entre sus proyectos individuales y la escena que ellos mismos crearon continúa hoy en día, y sin duda esa búsqueda perdurará para siempre. Sin embargo, por primera vez en la historia del grupo, el proceso de grabación de su undécimo álbum se rigió por unas reglas sencillas: nada de pedal de distorsión, nada de baladas, nada de «tonterías al estilo Pink Floyd».

Concebido desde la reverencia por una época particularmente potente del rock australiano, Terrestrials explora el sonido de la melancolía a cielo abierto, la bruma abrasadora de las llanuras y los trastiendas de pub con su sonido vibrante, que toca una fibra sensible para cualquiera familiarizado con ese sonido, esa época y ese lugar.

Junto con el anuncio llega el primer sencillo «Two Hands», de la que Allbrook comenta: «Esta canción trata sobre cuando la compañía minera Rio Tinto dinamitó el desfiladero de Juukun en la cordillera de Hammersley, en Australia Occidental. Destruyeron refugios rocosos sagrados de gran importancia arqueológica, cultural y espiritual. Estos refugios contenían una secuencia cultural de 46.000 años que había sido preservada por las comunidades indígenas locales. Me preguntaba cómo habrían reaccionado los comentaristas de este país si la situación fuera al revés y alguien hubiera demolido el Vaticano, Notre Dame o la Catedral de San Pablo porque se interponían en el camino de su expansión corporativa. En fin, es un pequeño mensaje de ánimo: tienen todo el derecho a estar furiosos por esta injusticia».

Escucha ‘Two Hands’ de Pond

Pond
21 de octubre de 2024
Pond comparten un directo reciente
Pond
1 de agosto de 2024
Un MGMT remezcla el nuevo single de Pond
Pond
29 de julio de 2024
Entrevistamos a Pond
Pond
17 de julio de 2024
Pond - Stung! (Spinning Top / Popstock!)
Pond
28 de marzo de 2024
Pond anuncian nuevo disco para junio
Pond
13 de diciembre de 2021
Pond - 9 (Spinning Top / Popstock!) 
Pond
5 de abril de 2021
Pond regresan con la frenética 'Pink Lunettes'
23 de junio de 2017
Pond - The Weather (Marathon Artists)
dr. Rayo foto cabecera
9 de abril de 2026
Te presentamos a Dr. Rayo con su single Mexicali Tropical
Pink Floyd
9 de abril de 2026
Pink Floyd publicará el recopilatorio ‘8-Tracks’ el próximo junio
Valiente Bosque foto
9 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Valiente Bosque
Pond
9 de abril de 2026
Pond anuncian nuevo disco para junio
Sleaford Mods
9 de abril de 2026
The Prodigy remezclan a Sleaford Mods
Johnny Marr
9 de abril de 2026
Johnny Marr y Ryan Adams actuarán en el ciclo 1001 Músicas – CaixaBank de Granada
The Lemon Twigs
9 de abril de 2026
The Lemon Twigs tienen nuevo single: '2 or 3'
MONO
8 de abril de 2026
Nuevo disco de MONO y conciertos en España
Kurt Vile
8 de abril de 2026
Kurt Vile tendrá nuevo disco en mayo
M.I.A.
8 de abril de 2026
M.I.A. está de vuelta con M.I.7, su nuevo disco
la playlist emergente de la semana
8 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Sesión Vermú
8 de abril de 2026
Arranca el ciclo Sesión Vermú con Hinds, joseluis, Gazella y más
TIENDA