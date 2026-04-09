Pond anuncian nuevo disco para junio

Pond vuelven con Terrestrials, un nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 19 de junio bajo su nuevo sello Mangovision, distribuido por Secretly Distribution.

El grupo formado por Nick Allbrook, Jay Watson, Joe Ryan, Jamie Terry y James Ireland existe para crear; la multitud de colaboraciones entre sus proyectos individuales y la escena que ellos mismos crearon continúa hoy en día, y sin duda esa búsqueda perdurará para siempre. Sin embargo, por primera vez en la historia del grupo, el proceso de grabación de su undécimo álbum se rigió por unas reglas sencillas: nada de pedal de distorsión, nada de baladas, nada de «tonterías al estilo Pink Floyd».

Concebido desde la reverencia por una época particularmente potente del rock australiano, Terrestrials explora el sonido de la melancolía a cielo abierto, la bruma abrasadora de las llanuras y los trastiendas de pub con su sonido vibrante, que toca una fibra sensible para cualquiera familiarizado con ese sonido, esa época y ese lugar.

Junto con el anuncio llega el primer sencillo «Two Hands», de la que Allbrook comenta: «Esta canción trata sobre cuando la compañía minera Rio Tinto dinamitó el desfiladero de Juukun en la cordillera de Hammersley, en Australia Occidental. Destruyeron refugios rocosos sagrados de gran importancia arqueológica, cultural y espiritual. Estos refugios contenían una secuencia cultural de 46.000 años que había sido preservada por las comunidades indígenas locales. Me preguntaba cómo habrían reaccionado los comentaristas de este país si la situación fuera al revés y alguien hubiera demolido el Vaticano, Notre Dame o la Catedral de San Pablo porque se interponían en el camino de su expansión corporativa. En fin, es un pequeño mensaje de ánimo: tienen todo el derecho a estar furiosos por esta injusticia».

Escucha ‘Two Hands’ de Pond