Por qué son tan bellos los caballos

¿Por qué son tan bellos los caballos? de Julieta Correa (Ediciones Comisura)

Permítanme que les confiese que mientras escribo sobre este libro de Julieta Correa suena de fondo un disco de Noah Howard titulado Black Ark. Un trabajo de free jazz -una joya a reivindicar-, en donde una banda de expertos músicos van creando remolinos de música siempre en estado de alerta; unos sonidos que se van arremolinando en mi memoria como si fueran notas que te invaden el sistema nervioso para sacudirte para luego darse a la fuga dejando un rastro de grietas a su paso. Un gran agujero en la memoría es lo que me deja esta música de Howard: reconozco esa parte de la tradición, y abriga en lo conocido, pero luego traiciona a mi mente, y me deja en un estado de desamparo e inseguridad. La música que me sabotea continuamente, aquella que me interpela es la que se queda en mi memoria por más tiempo. Aunque con los años la memoria es más frágil, y que te sacudan las neuronas de forma abrupta tiene daños colaterales: vacío y frustración suelo sentir por no retener esas notas en fuga.

Julieta Correa es una escritora argentina que aborda el tema de la memoria y del lenguaje en este fantástico texto titulado ¿Por qué son tan bellos los caballos? que se publicó en Argentina en 2024 en la editorial Rosa Iceberg, y que en España han publicado la editorial Comisura con su habitual gusto por editar textos escogidos con rigor, y que no sólo se leen, también se palpan, se huelen, se deboran con deleite.

En esta narración fragmentaria a partir de apuntes en un diario que la autora va guardando durante un tiempo hasta tomar forma de narración no exenta de un gran halo poético. Nos cuenta la historia de su madre, Sari, una persona que tiene problemas mentales, y que la autora -aprovechando el tiempo de la pandemia en el que el tiempo se detuvo- se pone a ordenar para, en un esfuerzo casi titánico, poner sobre el papel la memoria de un lenguaje que se va extinguiendo debido a la enfermedad; un lenguaje que retrata la historia de una familia. Sari le gusta observar, y como si de una espeleólogase tratase, dibuja animales -en especial caballos-en su cuaderno para aprehender su belleza, su anatomía, sus proporciones. En la primera parte del libro (“Sari”), podemos observar esos dibujos que traza, así como fotografías y anotaciones de puño y letra que le permitían armar su mente.

En la segunda parte de la novela (“Julieta”) escribe la autora “Mientras ella empezó el proceso de desarmar su mente y separarla de las imágenes, y empecé un proceso de desconfianza en las palabras, desconfianza que siento como una traición”. Unas bellas palabras en las que Julieta-autora arranca el proceso para registrar lo más concienzudamente posible el curso de la enfermedad: las palabras de su madre que aún recuerda y las que se van difuminando en el olvido pero que arrebata a la muerte, las tareas cotidianas (en este aspecto de monitoreo de los mecanismos repetitivos de la realidad me ha venido a la mente Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman), el léxico médico que se tienen que descifrar para dar sentido a la enajenación, la memoría familiar, y tener la habilidad para acabar las frases que aún no se han dicho, y jamás se dirán.

Puedes comprar el libro ¿Por qué son tan bellos los caballos? de Julieta Correa (Ediciones Comisura) en la web de su editorial.

Lawrence
7 de enero de 2025
Libro: Superestrella De Las Calles. Un Año Con Lawrence (Contra)
Piedra contra tijera
3 de diciembre de 2024
Libro: Piedra Contra Tijera. Historia del rock español 1991-2021 (La Oveja Roja)
Redbook Ediciones libros
13 de marzo de 2024
Tres novedades editoriales de Redbook Ediciones
Elena Rosillo - Underground
15 de enero de 2024
Libro: Elena Rosillo - Underground. El camino de la desviación (Fuera de Ruta)
Día de la Música
21 de junio de 2022
Día de la música en Muzikalia: Todos nuestros libros al 21% de descuento
Bowie de la A a la Z cabecera
12 de noviembre de 2021
Nuevo libro sobre David Bowie en Redbook Ediciones
Stevie Van Zandt cab
27 de septiembre de 2021
Libros del Kultrum publicará las memorias de Stevie Van Zandt
Política en Escala de Do, de Víctor Terrazas (cabecera)
3 de marzo de 2021
Libro: Política en Escala de Do, de Víctor Terrazas (Libros.com)
radiohead
17 de marzo de 2026
Radiohead volverá a la actividad en 2027
vetusta morla
17 de marzo de 2026
Vetusta Morla terminan su parón indefinido y avanzan gira para 2026
Por qué son tan bellos los caballos
17 de marzo de 2026
¿Por qué son tan bellos los caballos? de Julieta Correa (Ediciones Comisura)
beabadoobee
17 de marzo de 2026
beabadoobee invita a The Marías a su nuevo single
Tulsa
17 de marzo de 2026
Tulsa se hace con el premio Mujeres en Vivo 2026
Kokoshca
17 de marzo de 2026
Kokoshca empiezan a revisar su catálogo con 'El Búho'
17 de marzo de 2026
Santa Canela lanzan su EP de debut
caramelo de limon
17 de marzo de 2026
Caramelo de Limón 5x02. Clásicos del post-punk
Muzikalia
16 de marzo de 2026
Muzikalia estrena diseño y actualiza su identidad visual
Phil Campbell
16 de marzo de 2026
Fallece Phil Campbell, el guitarrista más longevo de Motörhead
Glucifer
16 de marzo de 2026
Gluecifer presentarán Same Drug New High en cuatro conciertos en España
16 de marzo de 2026
Km. 0 nos presentan su nuevo álbum canción a canción
TIENDA