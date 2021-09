Libros del Kultrum publicará las memorias de Stevie Van Zandt

A principios del próximo mes de octubre la editorial Libros del Kultrum, dentro de su colección Introckspecciones, publicará las memorias de Stevie Van Zandt. El libro responderá al título de Flechazos y Rechazos, y cuenta con el atractivo subtítulo de La Odisea de un Consigliere del Rock and Roll (Un Cuento Con Moraleja). Editado por Ben Greenman, la traducción al castellano ha estado a cargo de Iñigo García Ureta.

Flechazos y rechazos desgrana la trayectoria artística y vital de Van Zandt, desde sus orígenes musicales y su participación en la E Street Band de Bruce Springsteen, hasta su recordada aparición como coprotagonista en la serie Los Soprano. Sin olvidar otras peripecias adicionales como su innovador programa de radio, la fundación de un sello discográfico o su plan de estudios para reintroducir la enseñanza de música en todas las escuelas de su país.

Stevie Van Zandt es músico, escritor, productor, actor, locutor de radio, activista y un puñado de cosas más. En su historial musical brilla con luz propia su papel como guitarrista y jefe de máquinas (His Master’s Boss) de la E Street Band, a las órdenes de Bruce Springsteen, así como de sus correrías al frente de los Little Steven and the Disciples of Soul. Entre sus otras facetas destaca su trabajo como actor en Los Soprano (Silvio Dante) y en Lilyhammer (Frank Tagliano). Además, como hemos comentado, tiene su propio programa de radio para predicar el evangelio del rock (Little Steven’s Underground Show) y cuenta con su propio plan social para la defensa de la educación musical en las escuelas (TeachRock.org).

Stevie Van Zandt ingresó con todos los honores, en 2014, en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de la E Street Band. Vive en Greenwich Village con su esposa, Maureen y Eddie, su perro.