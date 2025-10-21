Primavera Sound desvela su cartel por días

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El cartel de Primavera Sound Barcelona 2026 ya tiene distribución por días para sus 150 artistas. La 24ª edición del festival vuelve a celebrar la diversidad y amplitud generacional que lo caracteriza, reuniendo en un mismo escenario a referentes y nuevas promesas.

Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal; The Cure, Addison Rae y Skrillex; The xx, Gorillaz y My Bloody Valentine encabezarán las tres jornadas principales. El encuentro entre pasado, presente y futuro vuelve a ser la esencia del Primavera, capaz de conectar mundos musicales distantes bajo un mismo espíritu.

Además de las jornadas principales del 4, 5 y 6 de junio, el festival se ampliará con una jornada inaugural gratuita el miércoles 3, en el Parc del Fòrum, con Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta. El domingo 7, la clausura llegará con la fiesta electrónica Primavera Bits y los sets de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta.

A las incorporaciones de TV Girl y Sudan Archives —que actuarán el jueves y sábado respectivamente— se suma la baja de Lola Young, que ha cancelado sus compromisos públicos.

Así queda Primavera Sound 2026 por días

Abonos y entradas para Primavera Sound

Las entradas de día estarán a la venta en Fever a partir del jueves 23 de octubre a las 11:00 CEST: la entrada de día general tendrá un precio de 135€ (más gastos de distribución) y la entrada de día VIP tendrá un precio de 195€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

Las de día del festival pueden adquirirse a plazos a través de AccessTicket.

Las Primavera Bits general tendrán un precio de salida de 25€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

Más información en su web.