Primavera Sound desvela su cartel por días

Redacción MZK

El cartel de Primavera Sound Barcelona 2026 ya tiene distribución por días para sus 150 artistas. La 24ª edición del festival vuelve a celebrar la diversidad y amplitud generacional que lo caracteriza, reuniendo en un mismo escenario a referentes y nuevas promesas.

Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal; The Cure, Addison Rae y Skrillex; The xx, Gorillaz y My Bloody Valentine encabezarán las tres jornadas principales. El encuentro entre pasado, presente y futuro vuelve a ser la esencia del Primavera, capaz de conectar mundos musicales distantes bajo un mismo espíritu.

Además de las jornadas principales del 4, 5 y 6 de junio, el festival se ampliará con una jornada inaugural gratuita el miércoles 3, en el Parc del Fòrum, con Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta. El domingo 7, la clausura llegará con la fiesta electrónica Primavera Bits y los sets de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta.

A las incorporaciones de TV Girl y Sudan Archives —que actuarán el jueves y sábado respectivamente— se suma la baja de Lola Young, que ha cancelado sus compromisos públicos.

Así queda Primavera Sound 2026 por días

Abonos y entradas para Primavera Sound

Las entradas de día estarán a la venta en Fever a partir del jueves 23 de octubre a las 11:00 CEST: la entrada de día general tendrá un precio de 135€ (más gastos de distribución) y la entrada de día VIP tendrá un precio de 195€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

Las de día del festival pueden adquirirse a plazos a través de AccessTicket.

Las Primavera Bits general tendrán un precio de salida de 25€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

Más información en su web.

