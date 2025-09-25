Primavera Sound 26: The Cure, My Bloody Valentine, Massive Attack y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Se acabaron las especulaciones de estos últimos días, Primavera Sound acaba de desvelar el cartel de la que será su edición de 2026, que regresará a Barcelona del 4 al 6 de junio de 2026 en el Parc del Fòrum.

El cartel vuelve a estar a la altura, combinando artistas de todas las épocas y estilos, marcando importantes hitos como el primer concierto de The Cure confirmando en lo que será su gira de festivales de 2026. Junto a ellos Gorillaz, que acaban de pasar por nuestro país y vuelven al festival para presentar su nuevo trabajo, The Mountain. Junto ellos, el esperadísimo regreso de The xx, la participación de Doja Cat o la presencia de los siempre apabullantes en directo Massive Attack.

Pero como es habitual en el cartel del evento catalán, también tendremos la vuelta a los escenarios de My Bloody Valentine o sus coetáneos Slowdive; Aparte de nombres del momento como Blood Orange, Wet Leg, Little Simz, Addison Rae, Ethel Cain, Kneecap o Viagra Boys.

Sin olvidar Mac DeMarco en plena madurez creativa, el magnético Father John Misty, la imparable Bad Gyal en su único show en festivales en España, la delicadeza folk-rock de Big Thief. También los experimentos de Einstürzende Neubauten. La electrónica tendrá voces mayores con Skrillex, Peggy Gou y PinkPantheress.

La mirada internacional se cruza con la local gracias a Rojuu, Depresión Sonora, Renaldo & Clara o DISOBEY, mientras el festival juega con el tiempo: pasados que regresan (Rilo Kiley, Texas is the Reason), presentes vibrantes (Panda Bear, Lucrecia Dalt) y futuros ya palpables en Dijon, Oklou, Ralphie Choo o rusowsky. Un crisol sonoro que confirma a Primavera Sound como un territorio único.

Abonos y entradas para Primavera Sound

Desde la salida del cartel de Primavera Sound Barcelona 2026 y hasta el 28 de septiembre a las 23:59h CEST, estará disponible en la página web de Primavera Sound un formulario de registro para la Fan Sale que permitirá optar a comprar el abono general a un precio de 295€ (más gastos de distribución) y el abono VIP un precio de 545€ (más gastos de distribución).

El 29 de septiembre, los y las usuarias registradas recibirán por email las instrucciones para acceder a la Fan Sale desde las 11:00h CEST. La Fan Sale estará activa durante 24 horas o hasta agotar existencias.

La venta general de abonos se abrirá el 30 de septiembre a las 11:00h CEST en Fever a un precio de 350€ (más gastos de distribución) el abono general y de 545€ (más gastos de distribución) el abono VIP.

Más información en su web.