Public Image Ltd anuncia conciertos para mayo

Public Image Ltd, la emblemática banda de post-punk de John Lydon, incluirá España en su nueva gira This Is Not The Last Tour, tres años después de su última visita.

Los conciertos serán el próximo 29 de mayo en Razzmatazz 2 (Barcelona) y el 30 de mayo en Sala But (Madrid), dentro de un extenso recorrido por Europa y Reino Unido. La gira llega en un momento especialmente delicado para Lydon, marcado por la pérdida de su esposa y de su mánager en 2023, un periodo en el que incluso pensó abandonar los escenarios.

La vuelta de PiL supone un nuevo impulso creativo para la formación actual —Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth y el batería Mark Roberts— que hace tres temporadas demostraron un portentoso estado de forma en el más que digno End of World (PiL Official).

Fundada en 1978 tras la etapa en Sex Pistols, la banda se consolidó como una de las más influyentes del post-punk, con hitos como *Metal Box*, “This Is Not a Love Song” y numerosos éxitos en las listas británicas. Tras su regreso en 2009, han seguido editando discos de forma independiente.

Toma nota de la gira de Public Image Ltd

29 mayo – Barcelona – Razzmatazz 2

30 mayo – Madrid – Sala But

Preventas:

SMusic: a partir del martes 2 de diciembre a las 11h

Live Nation: a partir del martes 2 de diciembre a las 11h

Entradas a la venta: a partir del miércoles 3 de diciembre a las 11h en LiveNation.es y Ticketmaster.es.

Precios: desde 35€ (+ gastos de distribución)