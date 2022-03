Reedición: Pearl Jam – Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003 (Sony Music)

Cuando se cumplen dos años del lanzamiento de Gigaton (2020), Pearl Jam reeditan su celebrado grandes éxitos Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003 (Sony Music). Un recopilatorio lanzado originalmente en 2004 en formato de cuatro vinilos y dos CDs y que ahora ve de nuevo la luz en dos sets de dos dobles vinilo que pueden adquirirse por separado. El primero de ellos, ‘Up Side‘, contiene las canciones de rock más potentes de los de Seattle, mientras que el segundo, ‘Down Side‘, incluye los medios tiempos y canciones más lentas.

Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003 nos ayuda a echar la vista atrás para volver a su primer álbum, el colosal Ten, y avanzar hasta lo que fue ecuador de su carrera. A ese punto intermedio en el que ya habían entregado sus obras más recordadas y que sigue el punto al que más frecuentemente volvemos a ellos cuando queremos recordarles.

Su ‘Up Side‘, arranca con “Once” y “Alive”, dos canciones inmortales que suenan tan frescas e intensas como en 1991, aún más cortesía de un remix de Brendan O’Brien. También podremos encontrarnos algunos de esos nuevos clásicos como “Not for You” y “Spin the Black Circle”, hasta llegar a “I Got ID” y “rearviewmirror”; los hits más antiguos (“Jeremy” y “Even Flow”) se yuxtaponen muy bien a los más nuevos (“Save You” y “Do the Evolution”). Y además, disfrutaremos de esa “State of Love and Trust”, de la banda sonora de Singles (su contraparte, “Breath” está también el segundo disco).

Por su parte, ‘Down Side‘ se abre con la genial “Black” también en manos de Brendan O’Brien. También incluye las fantásticas “Given To Fly”, “Immortality” y “Who You Are”, paradas obligatorias en su discografía. La exitosa “Last Kiss”, que originalmente surgió como un “regalo” a su club de fans antes de estallar en la radio también está aquí, junto con la melancólica “Nothingman”. No se olvidan de esa bonita “Wishlist” ni de la balada rockera “Better Man”. Igualmente recuperan “Man of the Hour”, de la banda sonora de Big Fish y cierran el conjunto de la mejor forma posible, con “Yellow Ledbetter”.

Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003 ha ganado peso con los años y más que un paseo por la memoria, ese una colección de canciones fantásticas y la puerta de entradas a la discografía del grupo de rock más importante del mundo.

Si esta reedición no fuera suficiente, el próximo 18 de junio y dentro del Record Store Day, Pearl Jam reeditará también Live On Two Legs en un doble vinilo translúcido de 16 tracks. Otro álbum ineludible que documenta la gira de verano de la banda en Estados Unidos de 1998 presentando su álbum Yield.

Escucha Pearl Jam – Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003 (Sony Music)