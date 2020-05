Reme, la elegancia rockera que nos transporta a los setenta

Con raíces hispano-británicas el cuarteto Reme aterriza como una de las nuevas promesas buceando entre melodías setenteras y el rock contemporáneo. Comparados con el sonido del último disco de Arctic Monkeys, la banda toma como referencia de otros grupos como Foxygen o The Divine Comedy y de los clásicos como T.Rex, Elton John o George Harrison.

La banda integrada por Daniel Ruiz, Iñaki González, Albert Cabot y Sam Barltrop se formó en Londres a finales del 2018 como resultado de una acumulación de casualidades. Daniel decidió montar una banda para dar vida a algunas canciones que habría compuesto. La búsqueda de los componentes fue fruto del azar, tras contactar por mail con Iñaki (a la batería) y con un conocido suyo, Albert (a los teclados), en cuestión de días ya formaban un trío. Sam llegó un poco más tarde, fue en una fiesta cuando Daniel se acercó a él y le preguntó si tocaba el bajo, así quedaba completada la banda.

Su primer single publicado “Royal Cape” es una atrevida apuesta de más de cinco minutos de duración, el tema además fue nombrado por Virginia Díaz de 180 grados como “una de las mejores canciones de lo que va de 2020”.

Recientemente la banda ha publicado su nuevo single “Gaga”, una balada corta y melódica con una atmósfera onírica que incluimos hace unos días en nuestra PlayList Emergente de la Semana. El track habla de reírse de uno mismo, de no tomarse demasiado en serio las derrotas y los fracasos, de aceptar los errores propios y no engañarse justificándolos. El vídeo que lo acompaña tiene una dirección de arte con un toque David Lynch, y muestra un mundo de ficción donde transporta al espectador a través de los ojos de su protagonista: un personaje bufonesco. La historia nos relata qué ocurre con esas realidades que el azar nos tiene guardadas, esas que no existen en el mundo material.

Grabada en los estudios El Lado Izquierdo de Madrid, cuenta con la producción de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo, una de las mejores parejas de trabajo de la industria musical independiente actual.

Reme nos abre su mundo creativo y nos transporta a esos dulces setentas con su elegante estilo, una de las promesas de nuestro país a tener en cuenta.

