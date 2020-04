La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos asomamos a esta sección para compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. En ella incluimos una selección de temas, escogidos entre la gran cantidad de propuestas que recibimos en la redacción, siempre de artistas y bandas emergentes o poco conocidas en nuestro país. Hoy nuestra PlayList Emergente está confeccionada con las canciones de Reme, Los Invaders, Trezor, Los Fuzer, Non Gratos, Silvia Menéndez, Vera Wenzel y Fatídico.

Reme – Gaga

El cuarteto de raíces hispano-británicas Reme bucea entre melodías setenteras y el rock contemporáneo. La banda formada en 2018 en Londres por Daniel Ruiz, Iñaki González, Albert Cabot y Sam Barltrop presenta su último single “Gaga”, una balada melódica de atmósfera onírica producida por Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo. El vídeo con ese toque David Lynch nos transporta a esos mundos paralelos, esas realidades que son fruto del azar. (Fátima Conde)

Los Invaders – Start me up

Los Invaders es una banda valenciana de la que te hablamos ya hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Desde entonces han publicado un EP, ganaron el concurso Movistar Vinilo Valencia, y han pasado por buena cantidad de festivales. Está previsto que publiquen pronto su primer álbum, del cual nos adelantaron en primer lugar el exitoso single “Girls”, y ahora hacen lo propio con este “Start me up”.

Trezor – Become a robot

Trezor es un grupo de música electrónica del que ya hemos incluido algún tema en una anterior PlayList Emergente. Recientemente han lanzado un nuevo single, “Become a robot”, en el que juegan con la esencia del cine de los 80 y la imagen de un androide entrañable que se mueve por idílicos parajes de la isla de Menorca. Con este segundo lanzamiento, Trezor se postulan como una de las propuestas más interesantes dentro del panorama nacional de la música electrónica.

Los Fuzer – Tercera caída

Los Fuzer es una banda originaria de Ecatepec, México, que se formó hace poco más de un año. Por el momento solo cuentan con un sencillo de estudio llamado “Tercera caida”. Se trata de una canción inspirada en la lucha libre y cuyo mensaje invita a nunca rendirse bajo ninguna circunstancia. Los Fuzer publicaran en los próximos meses su primer disco de estudio, que contará con 5 canciones. De momento aquí tenéis “Tercera caída” en nuestra PlayList Emergente de hoy.

Non Gratos – Invasión

Non Gratos nos presenta “Invasión”, el primer adelanto de su nuevo disco Tu País no Existe. Un disco más cuya publicación se ha visto retrasada por las complicadas circunstancias que estamos viviendo. El propio tema nos habla de ponernos en guardia y nos llama a la resistencia, a una lucha común de toda la Humanidad no solo contra la Covid-19, sino contra el resto de parásitos de nuestra sociedad corrupta y sucia.

Silvia Menéndez – Viaje a la Luna

Silvia Menéndez es una cantautora asturiana afincada actualmente en Valencia. Hace unas semanas publicó el single “Viaje a la Luna”, adelanto del que será su primer EP, Primaveral, que debería ver la luz el próximo mes de mayo. Silvia posee una característica voz aterciopelada que transmite calma y nos invita a viajar con ella a través de sus canciones. Puedes seguir sus novedades en su página web, y también en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Vera Wenzel – Mi lamento

Vera Wenzel es el proyecto del músico de Barcelona Eugenio Civera, proyecto del que te hemos hablado varias veces en nuestra PlayList Emergente. Hoy vuelve a ella con una canción publicada hace poco, “Mi lamento”, que se trata de una versión en castellano de “El meu lament”, canción de Ferran Palau. Nos cuenta Eugenio que “este tema siempre me ha parecido una canción perfecta, un lugar de refugio, con una letra sencilla es capaz de evocar buena parte de la carga de profundidad que tiene la vida. A la luz del momento actual, me parece todavía más potente la letra“.

Fatídico – Batallas en la calle

Fatídico es un proyecto en solitario de Rock & Roll que echó a andar en 2018 con la publicación del EP El bisonte nihilista. Posteriormente ha lanzado varios singles, de los cuales el último, A Tumba Abierta, contiene dos canciones a la antigua usanza, aunque se haya publicado en formato digital: la cara A es para “Profeta de la locura”, mientras que la cara B es para “Batallas en la calle”. “Profeta de la locura” es una canción efímera y frenética, enraizada en unas guitarras con aires thrasmetaleros y con cierto acercamiento al rock andaluz. “Batallas en la calle” es un medio tiempo que podemos encuadrar entre el reggae, el punk 77 y el rock. Con la segunda de ellas despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!