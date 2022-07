Revive la actuación de David Bowie en Top Of The Pops en alta definición

Hace 50 años, David Bowie interpretó «Starman» en el programa televisivo de la BBC, Top Of The Pops.

Grabado un día antes en el Centro de Televisión de la BBC en White City, la interpretación de Bowie de «Starman» en Top Of The Pops es, sin duda, una de las piezas musicales más esenciales jamás emitidas en televisión. Ha influido a generaciones de músicos, artistas y escritores que lo vieron en ese momento y muchos otros que lo han visto desde entonces durante décadas, desde copias VHS piratas hasta clips de YouTube y ahora en HD mejorado.

La actuación de tres minutos lanzó a Bowie al estrellato. Se dice que el 6 de julio de 1972 es «el día en que se inventaron los años 80», ya que muchos jóvenes que vieron la actuación se convertirían más tarde en músicos de renombre.

Aquello cambió para siempre sus vidas. Entre aquellos chavales que vieron aquella noche la actuación, estaban Bono de U2, Robert Smith de The Cure, Boy George, Adam Ant, Mick Jones de The Clash, Gary Kemp de Spandau Ballet, Morrissey y Johnny Marr de The Smiths, Siouxsie Sioux, Toyah Willcox, John Taylor y Nick Rhodes de Duran Duran, Dave Gahan de Depeche Mode y muchísimos otros.

La canción está incluida en el histórico The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, álbum revolucionario que catapultó a David Bowie (consulta nuestro especial aquí) y que ahora se reedita en una edición limitada 50 aniversario masterizado a media velocidad y un Picture Disc con el mismo máster y una réplica del póster promocional del álbum.

Esta nueva se tomó de una cinta Neumann VMS80 capturado de los masters originales de Trident Studios a 192 kHz, sin procesamiento adicional en la transferencia. La velocidad media fue cortada por John Webber en AIR Studios.

Disfruta del vídeo de ‘Starman’ de David Bowie en Top Of The Pops