Royal Blood avanzan su cuarto álbum con ‘Mountains At Midnight’

Royal Blood está de regreso con la explosiva nueva canción «Mountains at Midnight». Es la primera canción que conocemos del que será su cuarto álbum de estudio, titulado Back to the Water Below que estará a la venta el próximo 8 de septiembre.

Ben Thatcher comenta: «Creo que este disco se trata de permitir que las ideas nos lleven hacia donde necesitan ir. Si una canción nos llama a hacer algo que no es típicamente lo que se nos conoce, eso es a donde iremos. Las canciones están a cargo y si eso significa tener un álbum bastante variado, eso es lo que buscaremos, en lugar de tratar de forzar todo en el mismo mundo. Como resultado, hemos creado un disco que es un poco como una montaña rusa. Es todo lo que pudimos hacer».

Reflexionando sobre su trayectoria hasta ahora, Mike Kerr agrega: «Nadie vio los años en los que tocábamos en un montón de bandas para nadie, eso se queda en el olvido porque la otra historia es mágica y mucho más maravillosa. La suerte es donde la pasión se encuentra con la oportunidad. Obtuvimos nuestro boleto dorado y salimos como pequeños ninjas. Estuvimos en el lugar correcto en el momento correcto, y debemos recordar darnos el crédito que no obtuvimos al entrar en esta posición ganando un concurso, pusimos una cantidad seria de trabajo. Nos ha llevado cuatro álbumes darse cuenta de que esto no es suerte, somos buenos y estamos comprometidos con esto».

Escucha ‘Mountains at Midnight’ de Royal Blood

Estas serán las canciones de ‘Back to the Water Below’ de Royal Blood

1. Mountains At Midnight

2. Shiner In The Dark

3. Pull Me Through

4. The Firing Line

5. Tell Me When It’s Too Late

6. Triggers

7. How Many More Times

8. High Waters

9. There Goes My Cool

10. Waves

Deluxe Edition 7” single bonus tracks:

11. Supermodel Avalanches

12. Everything’s Fine