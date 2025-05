Saint Etienne anuncian el que será último álbum de su carrera

Saint Etienne se despiden para siempre, o al menos eso han afirmado al presentar lo que será International, un nuevo álbum del trío británico que se anuncia para el próximo 5 de septiembre a través de Heavenly Recordings.

Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs despedían 2024 con The Night, una obra ambiéntal, toda una «amalgama de ritmos crepusculares y su marcado pulso entre lo lisérgico y lo embriagador» que les alejaba de su habitual fábrica de elegantes himnos pop, pero en vista de lo visto, será el camino que vuelvan a tomar para acompañar al que será su décimo tercer y último álbum.

El grupo no se separa como tal; siguen siendo mejores amigos después de 35 años grabando juntos, pero no quieren continuar para siempre y querían terminar con un gran final. Ellos simplemente sienten que ha llegado el momento de dejar de grabar nuevas canciones.

Un disco lleno de colaboraciones

Para International, el trío decidió pedir a amigos, figuras destacadas y contemporáneos que colaboraran con ellos. Esa lista incluía a Confidence Man (a quienes descubrieron como superfans de Saint Etienne tras tocar juntos en el Kite Festival de 2022). «Brand New Me» se siente como una joya reiniciada de 1991 —piensa en «Nothing Can Stop Us» mezclado con «Groove Is In The Heart»— y presenta a Sarah haciendo un dueto con Janet Planet de Confidence Man.

Escucharás a otras colaboraciones en «Sweet Melodies» (Erol Alkan), «Two Lovers» (Vince Clarke), «The Go Betweens» (un dueto con Nick Heyward), «Take Me To The Pilot» (Paul Hartnoll de Orbital) y «Dancing Heart» y «He’s Gone», dos temas coescritos y producidos con Tim Powell de Xenomania.

Ya podemos escuchar un primer avance, «Glad», el primer sencillo del álbum. Coescrito y producido con Tom Rowlands de Chemical Brothers. Una pieza brillante de pop inspirador increíblemente pegadiza. Un tema que también cuenta con la participación de Jez Williams de Doves a la guitarra.

Como Saint Etienne cuentan de la canción: «Le preguntamos a Tom si tenía alguna canción en proceso que pudiera encajar con Saint Etienne y nos envió una pista de acompañamiento en la que había estado trabajando con Jez de Doves. Nos enamoró al instante y la melodía y la letra de «Glad» salieron a la luz sin problema».

Escucha ‘Glad’ de Saint Etienne

Foto: Rob Baker Ashton