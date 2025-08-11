Saint Etienne estrenan single coescrito con Paul Hartnoll de Orbital

Saint Etienne publican el pasado año The Night, una obra ambiental, toda una «amalgama de ritmos crepusculares y su marcado pulso entre lo lisérgico y lo embriagador».

Un trabajo que les alejaba de su habitual fábrica de elegantes himnos pop, pero en vista de lo visto, será el camino que vuelvan a tomar para acompañar al que será su décimo tercer y último álbum.

Y es que el trío formado por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs anuncia su aiós definitivo con International, un nuevo álbum que será editado * el próximo 5 de septiembre a través de Heavenly Recordings.

Otro de sus temas es “Take Me To The Pilot”, coescrita y producida junto a Paul Hartnoll de Orbital, una fantasía oscura de escape.