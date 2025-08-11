Saint Etienne estrenan single coescrito con Paul Hartnoll de Orbital
Saint Etienne publican el pasado año The Night, una obra ambiental, toda una «amalgama de ritmos crepusculares y su marcado pulso entre lo lisérgico y lo embriagador».
Un trabajo que les alejaba de su habitual fábrica de elegantes himnos pop, pero en vista de lo visto, será el camino que vuelvan a tomar para acompañar al que será su décimo tercer y último álbum.
Y es que el trío formado por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs anuncia su aiós definitivo con International, un nuevo álbum que será editado * el próximo 5 de septiembre a través de Heavenly Recordings.
Otro de sus temas es “Take Me To The Pilot”, coescrita y producida junto a Paul Hartnoll de Orbital, una fantasía oscura de escape.
La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por el fotógrafo de moda Alasdair McLellan, colaborador frecuente del grupo. El video, protagonizado por el bailarín Jet, combina escenas suburbanas en Doncaster con la majestuosidad de las calles de Roma, incluso capturando el ambiente en el Vaticano durante la elección de un nuevo Papa. McLellan describe el video como una especie de peregrinación urbana, con Jet bailando a lo largo de la ciudad hasta llegar al Vaticano.