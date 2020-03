Se cancela Glastonbury 2020 por el coronavirus

Malos augurios para el verano festivalero. Glastonbury cancela la que iba a ser su 50 edición, a celebrarse entre los próximos 24 y 28 de junio, donde iba a concer de nuevo con un cartel de ensueño encabezado por Kendrick Lamar, Paul McCartney, Taylor Swift y Diana Ross.

Según han afirmado Michael Evis y su hija, resonsables del festival: “Claramente, este no era el curso de los acontecimiento que esperábamos tomar para nuestro festival por su 50 aniversario, pero después de las nuevas medidas gubernamentales anunciadas esta semana, y en tiempos de incertidumbre sin precedentes, esta es nuestra única opción viable. Lamentamos que se haya tomado esta decisión. No hubo elección. Pero esperamos darle la bienvenida en estos campos el próximo año y hasta entonces, enviamos nuestro amor y apoyo a todos ustedes”.

Son unas noticias preocupantes, dado que el evento tendría lugar cerca del mes de julio, lo que nos hace tener por algunos conciertos programados para mayo o junio.

Finalmente Glastonbury regresará en 2021. Os recordamos el cartel con el que iban a contar aparte de los cuatro cabezas antes comentados: Aitch, AJ Tracey, Anderson .Paak &, he Avalanches, Banks, Baxter Dury, Beabadoobee, The Big Moon, Big Thief, Black Uhuru, Blossoms, Brittany Howard, Burna Boy, Cage The Elephant, Camila Cabello, Candi Staton, Caribou, Cate Le Bon, Celeste, Charli XCX, Clairo, Confidence Man, Crowded House, Danny Brown, Declan McKenna, Dizzee Rascal, Dua Lipa, EarthGang, EOB, Editors, Elbow, Fatboy Slim, FKA twigs, Fontaines D.C., Gilberto Gil & Family, Glass Animals, Goldfrapp, Greentea Peng, Groove Armada, Haim, Happy Mondays, Herbie Hancock, Imelda May, The Isley Brothers, JARV IS…, Jehnny Beth, The Jesus and Mary Chain, Kacey Musgraves, Kano, Kelis, Khruangbin, KOKOKO!, La Roux, Lana Del Rey, Laura Marling, Lianne La Havas, The Lightning Seeds, London Grammar, Mabel, Manic Street Preachers, Metronomy, Nadine Shah, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Nubya Garcia, The Orielles, Pet Shop Boys, Phoebe Bridgers, Primal Scream, Richard Dawson, Robyn, Rufus Wainwright, Sam Fender, Sampa The Great, Seun Kuti, Sinead O’Connor, Skunk Anansie, Snarky Puppy, Soccer Mommy, The Specials, Squid, The Staves, Supergrass, Suzanne Vega, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Thundercat, Tinariwen, TLC, Tom Misch & Yussef Dayes y Tones And I.